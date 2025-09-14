ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στη Βιάννο ο Βασίλης Σπανάκης για τα 82 χρόνια από το Ολοκαύτωμα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα το πρωί, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, τελέστηκε η Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων
Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές επενδύσεις

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 82 χρόνων (1943- 2025) από το Ολοκαύτωμα των χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας από τον γερμανικό στρατό κατοχής και 80 ετών (1945-2025) από τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βασίλης Σπανάκης παρευρέθηκε ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στις τοπικές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης.

Σήμερα το πρωί, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, τελέστηκε η Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα.

Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Πανδημοτικό Μνημείο των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελί Αμιρών.

Όπως σημειώνει, για οκτώ και πλέον δεκαετίες τιμούμε τη μνήμη των πατριωτών Ελλήνων -ανδρών και γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων- οι οποίοι διδάσκουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι στη βαρβαρότητα, ενώ παράλληλα ευχόμαστε να είναι τα τελευταία θύματα στον βωμό του ανθρώπινου παραλογισμού και μίσους.

Τέλος στην αγωνία: Βρέθηκε σώος ο 21χρονος Πέτρος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
