ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Τέλος στην αγωνία: Βρέθηκε σώος ο 21χρονος Πέτρος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 21χρονου Πέτρου, ο οποίος είχε χαθεί από την Παρασκευή στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου

Αίσιο τέλος είχε η αγωνία για τον 21χρονο Πέτρο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Παρασκευής στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός εντοπίστηκε πριν από λίγο και είναι καλά στην υγεία του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της εξαφάνισής του ή τον τρόπο που βρέθηκε.

Μάλιστα, είχε εκδοθεί silver alert για τον εντοπισμό του, ωστόσο η υπόθεση έλαβε ευτυχώς αίσιο τέλος.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
