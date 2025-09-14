ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Νέο μπαράζ μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη: Πάνω από 275 άτομα διασώθηκαν στη Γαύδο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μέσα σε λίγες ώρες διασώθηκαν εκατοντάδες μετανάστες από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.

Το απόγευμα της Κυριακής, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε δύο λέμβους με 166 μετανάστες επιβαίνοντες. Από αυτούς, οι 49 μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στο νησί της Γαύδου, ενώ οι υπόλοιποι 117 οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί είχαν προηγηθεί δύο ακόμη μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε πρώτη φάση, πλοίο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Σφακίων. Λίγο πριν, περιπολικό του Λιμενικού Σώματος είχε διασώσει επίσης 38 άτομα από σκάφος νοτιοδυτικά του νησιού.

Συνολικά, μέσα σε λίγες ώρες, περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου, αναδεικνύοντας την ένταση των μεταναστευτικών ροών στο νότιο Αιγαίο.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
Τουρκία – Γερμανία 83-88: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί!

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ οι Γερμανοί, επικράτησαν στον...

Ιστορική στιγμή για το κρητικό λάδι

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατοχυρώθηκε η ονομασία «Ελαιόλαδο ΠΓΕ Κρήτη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Ψηλορείτης: Συγκινητική παρουσία χιλιάδων περιπατητών στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού

ΠΚ team ΠΚ team -
Πλήθος κόσμου ανηφόρησε και φέτος στην υψηλότερη κορφή της...

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

