Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Η ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κατά την εκκλησιαστική τάξη και με πάνδημη συμμετοχή του χριστωνύμου λαού του Θεού εορτάσθηκε, κατά το διήμερο 13ης και 14ης Σεπτεμβρίου 2025, η Εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Των εορτασμών του διημέρου προέστη, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος, το απόγευμα του Σαββάτου, 13ης Σεπτεμβρίου 2025, χοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, στο Ιερό Προσκύνημα Τιμίου Σταυρού του ομωνύμου Λόφου της πόλεως Ρεθύμνης.

Μετά το θερμό καλωσόρισμα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κ. Προδρόμου, ο Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων, με λόγο ζείδωρο, καρδιακό και εμπνευσμένο, αναφέρθηκε στους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς της Θράκης και της Κομοτηνής με τη Μεγαλόνησο Κρήτη, καθώς και στη θεολογία της μεγάλης Εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, 14ης Σεπτεμβρίου 2025, οι δύο Αρχιερείς μετέβησαν στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, όπου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια προέστη της Δισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, και μετά το θερμό καλωσόρισμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου και του Καθηγουμένου, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου Παναγιωτάκη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, και πάλι με λόγο εμπνευσμένο, αναφέρθηκε στα μεγάλα θεολογικά μηνύματα της Εορτής, καταθέτοντας τη μαρτυρία και εμπειρία του στην ακριτική Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής και την ειρηνική συνύπαρξη των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών.

Στην Ιερά Πανήγυρι παρέστησαν οι Δήμαρχοι Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος και Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Σαρρής, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Βοηθός του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού Κρήτης, Ταξίαρχος Εμμανουήλ Παπαδάκης, και πλήθος κόσμου.

Παρετέθη η προβλεπόμενη νηστήσιμη μοναστηριακή τράπεζα από πλευράς της Ιεράς Μονής.