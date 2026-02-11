Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος και της Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας

Γιορτή σήμερα – Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας

Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα

Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

Αυγή, Αυγούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα

Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας

Ο συναξαριστής αναφέρει ότι Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας, ήταν Μικρασιάτης ιατρός, μάρτυρας και άγιος της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας που έζησε περί τα 308-323 μ.Χ. επί βασιλείας Λικινίου στη Μικρά Ασία.

Η μνήμη του εορτάζεται από τους ορθοδόξους στις 11 Φεβρουαρίου και είναι πολιούχος πολλών οικισμών που φέρουν το όνομά του καθώς και των Αχαρνών Αττικής και του Ξυλόκαστρου Κορινθίας.

Ο Άγιος Βλάσιος ασκήθηκε σε σπηλιά του όρους Αργαίος που ήταν το υψηλότερο βουνό της Μικράς Ασίας. Στο σπήλαιο διέμενε με σιωπή προσευχή και νηστεία. Το συναξάριό του αναφέρει θεράπευε τα άγρια ζώα που έφταναν στη σπηλιά του βάζοντας επί αυτών το χέρια του. Σπούδασε ιατρική αλλά προσέφερε χωρίς χρήματα τις υπηρεσίες του, ως φιλανθρωπία, στους πάσχοντες και ασθενείς. Εκτός από την ιατρική βοήθεια χορηγούσε δωρεάν στους ασθενείς τα φάρμακα και τους παρείχε τα έξοδα νοσηλείας τους.

Χειροτονήθηκε επίσκοπος Σεβάστειας της ιστορικής Αρμενίας και Επίσκοπος Λέτσε της Ιταλιας.

Το 316, ο κυβερνήτης της Καππαδοκίας και της Μικρής Αρμενίας, Αγρικόλαος, ξεκίνησε δίωξη με εντολή του αυτοκράτορα Λικίνιου και έτσι ο Άγιος Βλάσιος συνελήφθη και υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Οι στρατιώτες, αφού τον μαστίγωσαν ανηλεώς με ραβδιά, τον κρέμασαν από ξύλο και στην συνέχεια τον οδήγησαν δεμένο στην φυλακή. Έπειτα τον έριξαν στο βυθό μιας λίμνης. Όμως ο Άγιος, μετά την θαυματουργική του επέμβαση του Θεού, διασώθηκε. Εξοργισθέντες τότε οι εχθροί της πίστεως τον αποκεφάλισαν το 316 μ.Χ.. Έτσι, ο Άγιος Ιερομάρτυς Βλάσιος έλαβε από τον Κύριο της δόξας το στέφανο του μαρτυρίου.

Η Σύναξή του ετελείτο στο Μαρτύριό του, το οποίο βρισκόταν κοντά στο Μαρτύριο του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Φερωνύμως βλαστήσας, ὡς δένδρον εὔκαρπον, ἱεράρχα Κυρίου Βλάσιε ἔνδοξε, μαρτυρίου τοὺς καρποὺς κόσμῳ προήγαγες καὶ θαυμάτων δωρεάς ἀναβλύζεις δαψιλῶς, ὡς θεῖος ἱερομάρτυς τοῖς καταφεύγουσι πάτερ τῇ ἀντιλήψει τῆς πρεσβείας σου.