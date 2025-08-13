Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αποδόσεως της εορτής της Μεταμορφώσεως και του Μάρτυρος Κορωνάτου

Γιορτή σήμερα – Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού

Απολυτίκιον

Ἦχος βαρύς

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.