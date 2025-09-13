ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα
Σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 εορτάζουν τα εξής ονόματα

Γιορτάζουν οι:

Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα
Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

Ο Άγιος Αριστείδης ο μάρτυρας
Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Έγινε Χριστιανός από τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Ιερόθεο και έγραψε στον Αδριανό απολογία υπέρ των διωκόμενων Χριστιανών.

Στη συνέχεια εκδιώχθηκε και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη στην Ρώμη όπου και απολογήθηκε. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου μαρτύρησε, αφού τον κρέμασαν στην αγορά των Αθηνών, την 13η Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ. Ο Ιερώνυμος έγραψε εγκώμιο για τον Άγιο και τον χαρακτηρίζει Ισαπόστολο.

