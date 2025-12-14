ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Δεκεμβρίου: Η Κυριακή των προπατόρων του Ιησού Χριστού – Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι η Κυριακή των προπατόρων ενώ τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος και του Αγίου Λευκίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός,
Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα
Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης,
Λεύκος, Λεύκας, Λευκός
Ααρών
Αβραάμ, Αβραμία *Αδάμ
Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία,
Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *
Εύα
Δαβίδ, Δαυίδ *
Δανάη, Δαν *
Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ
Εσθήρ
Μελχισεδέχ, Μελχής
Νώε
Ραχήλ
Ρεβέκκα, Μπέκυ
Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα
Σάρα, Σάρρα *
Ισαάκ
Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη *
Αιθάν, Αίθαν
Η Κυριακή των προπατόρων
Οι Πατέρες της Εκκλησίας, όρισαν την Κυριακή πριν την Κυριακή προ της γεννήσεως του Χριστού, τη μνήμη των Προπατόρων Του, δηλαδή των κατά σάρκα προγόνων Του, όπως είναι ο Αβραάμ και οι υπόλοιποι, από τους οποίους προήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Την Κυριακη των προπατορων γιορτάζει και η Αγία Μαρία η προμήτωρ της Θεοτόκου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
