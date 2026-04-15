Εορτολόγιο 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου (Τετάρτης της Διακαινησίμου) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος και Άγιου Κρήσκη του Μάρτυρα.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Λεωνίδας

Λεωνίδης

Λεώ

Λεωνιδία

Κρήσκης

Άγιος Λεωνίδης Επίσκοπος Αθηνών

Ο Άγιος Λεωνίδης έζησε το πρώτο μισό του τρίτου αιώνα, και ήταν επίσκοπος των Αθηνών. Κατά τους διωγμούς του Δεκίου (250), ομολόγησε την «καλήν ομολογίαν Ιησού Χριστού», κρεμάστηκε και καταξίσθηκε όλο το δέρμα του. Στην κοίτη του Ιλισού ποταμού ιδρύθηκε αργότερα μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν του αγαπητού Επισκόπου των Αθηνών.

Στους Συναξαριστές αναφέρεται ότι ο Άγιος Λεωνίδης, Επίσκοπος Αθηνών, κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 250 μ.Χ. Σε κάποιους από τους Κώδικες αναφέρεται ως Μάρτυς, γεγονός όμως που δεν αποδεικνύεται.