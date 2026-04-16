Εορτολόγιο 16 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεωνίδη, Χαρίσσας, Νίκης, Γαλήνης, Καλλίδας και των Αγίων Αγάπη, Ειρήνης και Χιονίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Γαληνός, Γαλήνη

Νίκη *

Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, ΚαλλίαΚαλίδα, Καλία

Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Αγίες Αγάπη, Ειρήνη και Χιονία

Σύμφωνα με το συναξαριστή, ήταν και οι τρεις αδελφές και πνευματικά βλαστάρια της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Οι ψυχές και των τριών παρθένων ήταν στολισμένες με πολλά χριστιανικά χαρίσματα.

Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών επί Μαξιμιανού, οι τρεις αδελφές κατέφυγαν σε κάποιο ψηλό βουνό.

Η κρυψώνα τους, όμως, ανακαλύφθηκε. Το έτος 304 μ.Χ. συνελήφθήσαν και τις έφεραν μπροστά στον άρχοντα Δουλσήτιο. Αυτός με κάθε τρόπο προσπάθησε να τις κάνει να αρνηθούν το Χριστό.

Αυτές, με όπλα τις αρετές που είχαν, ομολογούσαν Χριστόν Εσταυρωμένον. Τότε, η Αγάπη και η Χιονία πέθαναν, αφού τις έριξαν στη φωτιά. Η Αγία Ειρήνη αφού κλείσθηκε σε πορνείο (κανένας δεν τόλμησε όμως να την ενοχλήσει), βρήκε μαρτυρικό τέλος, από το βέλος που της έριξε ένας στρατιώτης.

Τα ιερά λείψανα που απέμειναν από την πυρά συνελέγησαν από ευλαβείς Χριστιανούς και ενταφιάσθηκαν δυτικά της πόλεως, σε μικρή απόσταση από τα τείχη. Εκεί ανεγέρθηκε ένας ναΐσκος στην αρχή, που αργότερα έγινε μεγαλύτερος.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ὡς αὐτάδελφοι Κόραι καὶ οὐρανόφρονες, πρὸς εὐσέβειας ἀγῶνας ὁμονοούσαι καλῶς, τὸν ἀρχέκακον ἐχθρὸν κατεπαλαίσατε, Χιονὶα ἡ σεμνή, σὺν Ἀγάπη τὴ κλυτή, Εἰρήνη ἡ πανολβία. Καὶ νῦν Χριστὸν δυσωπεῖτε, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.