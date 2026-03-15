Εορτολόγιο 15 Μαρτίου: Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσως – Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά

Σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος, ενώ είναι και η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, η τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Αγάπιος

Αγάπης

Αγάπη

Άγιος Αγάπιος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Αγαπίου ο Μάρτυρας έζησε στα χρόνια των διωγμών των χριστιανών από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Ήταν ένας από τους πιστούς που ομολόγησαν ανοιχτά την πίστη τους στον Χριστό, παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Αγαπίου συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Παρά τις πιέσεις που δέχθηκε, παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του.

Η στάση του προκάλεσε τον θαυμασμό πολλών, καθώς αντιμετώπισε με γενναιότητα τα μαρτύρια και τελικά θυσίασε τη ζωή του για τον χριστιανισμό, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ως παράδειγμα πίστης, θάρρους και αφοσίωσης.

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Η τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι γνωστή ως Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και αποτελεί μία από τις σημαντικές ημέρες της περιόδου της νηστείας.

Την ημέρα αυτή ο Τίμιος Σταυρός τοποθετείται στο κέντρο του ναού, ώστε οι πιστοί να τον προσκυνήσουν. Η Εκκλησία προβάλλει τον Σταυρό ως σύμβολο δύναμης και ενίσχυσης για τους χριστιανούς που βρίσκονται στο μέσο της πνευματικής πορείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Η Σταυροπροσκύνηση λειτουργεί ως υπενθύμιση της θυσίας του Χριστού και παράλληλα ως πνευματική παρηγοριά για τους πιστούς, ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα της νηστείας μέχρι το Πάσχα.