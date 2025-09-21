Σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Προφήτη Ιωνά.

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης

Τα ονόματα που γιορτάζουν, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα εξής:

Ίωνας,

Ιωνάς,

Ίων,

Ιωνία.

Ο Προφήτης Ιωνάς

Ο Ιωνάς ήταν ένας από τους 12 ελάσσονες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστός για την περιπέτειά του με το κήτος.

Ο Θεός τον είχε διατάξει να πάει στη μεγάλη ασσυριακή πόλη της Νινευή – θανάσιμη εχθρό των Ισραηλιτών- και να προσπαθήσει να φέρει τους κατοίκους της στον ίσιο δρόμο.

Ο Ιωνάς άκουσε τα λόγια του Θεού, αλλά δεν υπάκουσε σ’ αυτά. Θέλησε να αποφύγει την αποστολή που του ανέθετε ο Θεός. Κατέβηκε λοιπόν στην Ιόππη, που ήταν παραθαλάσσια, και πήρε το πλοίο που θα πήγαινε στην πόλη Θαρσείς. Κατά τη διάρκεια του πλου έπιασε μεγάλη τρικυμία. Ο Ιωνάς κρίθηκε ένοχος της θεομηνίας και ρίχτηκε στη θάλασσα, όπου τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος. Μέσα στην κοιλιά του κήτους προσευχήθηκε στο Θεό και ω του θαύματος το κήτος τον εξέμεσε σώο στην ξηρά.

Ο Θεός τον διατάσσει να πάει εκ νέου στη Νινευή και να κηρύξει τη μετάνοια. Ο προφήτης Ιωνάς υπακούει, οι Νινευίτες μετανοούν και ο Θεός τους συγχωρεί.