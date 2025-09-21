ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Προφήτη Ιωνά.

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης

Τα ονόματα που γιορτάζουν, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι τα εξής:

Ίωνας,
Ιωνάς,
Ίων,
Ιωνία.
Ο Προφήτης Ιωνάς
Ο Ιωνάς ήταν ένας από τους 12 ελάσσονες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστός για την περιπέτειά του με το κήτος.

Ο Θεός τον είχε διατάξει να πάει στη μεγάλη ασσυριακή πόλη της Νινευή – θανάσιμη εχθρό των Ισραηλιτών- και να προσπαθήσει να φέρει τους κατοίκους της στον ίσιο δρόμο.

Ο Ιωνάς άκουσε τα λόγια του Θεού, αλλά δεν υπάκουσε σ’ αυτά. Θέλησε να αποφύγει την αποστολή που του ανέθετε ο Θεός. Κατέβηκε λοιπόν στην Ιόππη, που ήταν παραθαλάσσια, και πήρε το πλοίο που θα πήγαινε στην πόλη Θαρσείς. Κατά τη διάρκεια του πλου έπιασε μεγάλη τρικυμία. Ο Ιωνάς κρίθηκε ένοχος της θεομηνίας και ρίχτηκε στη θάλασσα, όπου τον κατάπιε ένα μεγάλο κήτος. Μέσα στην κοιλιά του κήτους προσευχήθηκε στο Θεό και ω του θαύματος το κήτος τον εξέμεσε σώο στην ξηρά.

Ο Θεός τον διατάσσει να πάει εκ νέου στη Νινευή και να κηρύξει τη μετάνοια. Ο προφήτης Ιωνάς υπακούει, οι Νινευίτες μετανοούν και ο Θεός τους συγχωρεί.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:«Ποδηλατούμε για τη ζωή – Τρέχουμε για τον Κρίστιαν»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, τη Δευτέρα 22...

Φωτιά στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – συναγερμός στις αρχές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναγερμός σήμανε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αγίου...

Αλέξης Καλοκαιρινός:Ο Σεπτέμβριος κυλάει με εξελίξεις σε σημαντικά θέματα του Δήμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Σεπτέμβριος κυλάει με...

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση βοηθά ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η καθημερινότητα των Ελλήνων εύκολη μπορεί να μην είναι,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST