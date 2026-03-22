Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 22 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι η Δ΄ Κυριακή των Νηστειών και τιμάται η μνήμη της Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων, και του Αγίου Βασιλείου Ιερομάρτυρα Πρεσβυτέρου Άγκυρας

Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Βασίλειος έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη (360-363). Τον κατήγγειλαν στον έπαρχο Σατουρνίνο, ότι ειρωνευόταν και κατηγορούσε τις ενέργειες του Ιουλιανού κατά της Εκκλησίας.

Τότε διατάχθηκε από τον έπαρχο να δηλώσει δημόσια άρνηση του Ιησού Χριστού. Ο πιστός Ιερέας χαμογέλασε στην απαίτηση αυτή του έπαρχου και δήλωσε ότι ή ζωή του όλη άνηκε στο Ευαγγέλιο και το Σωτήρα των ψυχών.

Όταν ο έπαρχος απείλησε ότι θα τον βασανίσει σκληρά αν δεν αρνηθεί το Χριστό, τότε αυτός απάντησε: «Πώς δε, ενόμισας ότι εγώ θα ήρνούμην τον Χριστόν, αφού και ο τελευταίος εκ των πιστευόντων εις Αυτόν λαϊκών της ενορίας μου, είναι πρόθυμος να χύση το αίμα του δια την αγίαν μας πίστιν;». Ο Σατουρνίνος, τότε, τον βασάνισε και τον φυλάκισε.

Μετά από μερικές ήμερες, πέρασε από την Άγκυρα ο Ιουλιανός. Πληροφορήθηκε για τον πρεσβύτερο Βασίλειο και διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Άλλα διαπίστωσε ότι η πίστη του χριστιανού Ιερέα ήταν ακόμη ισχυρότερη. Τότε έδωσε διαταγή και τον θανάτωσαν με μαρτυρικό τρόπο.

Έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Βασίλειος, το έτος 362 μ.Χ. και έλαβε το αμαράντινο στέφανο της δόξας του Θεού.

Απολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως

Θείου Πνεύματος, τὴ ἐπινεύσει, χρῖσμα ἅγιον, ἱεροσύνης, ἐπαξίως ὑπεδέξω Βασίλειε, ὅθεν ὡς θῦμα βασίλειον ἔθυσας, τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων τοὺς ἄθλους σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 21 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα Παρασκευή (20/3) οι Δ’...

0
Σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί στους Ιερούς Ναούς...

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 21 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα Παρασκευή (20/3) οι Δ’...

0
Σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί στους Ιερούς Ναούς...
Popular

More like this
Related

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο Συνέδριο Κρητική Διατροφή 2.0

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης συμμετείχε...

Πόντιση καλωδίων: Η Ελλάδα ετοιμάζεται για χοντρό «πατατράκ» με την Τουρκία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά την παρενόχληση στα ανοικτά της Αμοργού, στο ελληνικό...

Ρέθυμνο:Παρουσίαση του βιβλίου «Μέση Ανατολή. 1945-2025, Η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
παρουσίαση του βιβλίου «Μέση Ανατολή. 1945-2025, Η τυραννία των...

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι αναφέρει για τις επιπτώσεις του πολέμου στα λιπάσματα...

