Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 είναι «η σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου» και τιμάται η μνήμη η μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της παρθένου

Γιορτή σήμερα – Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη
Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος
Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
Ραΐς, Ραΐδα
Ίρις, Ίριδα
Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη
Η οσία Ξανθίππη είναι οσία της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Συνεορτάζεται με την αδελφή της οσία Πολυξένη στις 23 Σεπτεμβρίου και από τις δύο Εκκλησίες.

Ήταν Ισπανικής καταγωγής και έζησε στα μέσα του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλαύδιος ο Α’ (41-54 μ.Χ.). Η Ξανθίππη ήταν σύζυγος του Πρόβου, άρχοντος της χώρας, και οδηγήθηκε στην πίστη του Χριστού από τον απόστολο Παύλο, όταν αυτός ενδημούσε στην πατρίδα της (Ρωμ. 15, 28).

Μαζί με την αδελφή της Πολυξένη εργάστηκαν για τη χριστιανική πίστη βοηθώντας πολλούς ανθρώπους. Ολοκλήρωσαν τον βίο τους και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὸ φῶς δεχθεῖσα, ἔργοις ἔλαμψας, τῆς εὐσεβείας, Πολυξένη Ὁσία θεόληπτε· καὶ ἐν τῷ βίῳ Χριστὸν ἐμεγάλυνας, σὺν τῇ συγχρόνῳ ἀμέμπτοις σου πράξεσι· μεθ’ ἧς πρέσβευε Κυρίῳ τῷ σὲ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
