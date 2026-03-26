Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 26 Μαρτίου
Πέμπτη 26 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Πούλιου του Αναγνώστου και Ιερομαρτύρων εν Γοτθία. Επίσης, στις 26 Μαρτίου τιμάται η σύναξη του Αρχάγγελου Γαβριήλ.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Πούλιος,
Σύλα, Σύλια, Σύλη, Σύλας, Σύλλας, Σύλος
Γαβριήλ, Γαβριηλία, Γαβριέλα
Ιερομάρτυρες εν Γοτθία

Οι Άγιοι αυτοί Μάρτυρες έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως των Γότθων Ιουγγουρίχου και του αυτοκράτορα Γρατιανού (375 – 383 μ.Χ.). Ενώ ευρίσκονταν όλοι στην Εκκλησία και έψαλλαν, συνελήφθησαν από τον βασιλέα των Γότθων και ρίχθηκαν ζωντανοί στην πυρά.

Τότε συνέβη και το εξής: Κάποιος άνθρωπος Χριστιανός, που έφερνε την προσφορά του στην Εκκλησία, συνελήφθη και αυτός και ρίχθηκε στην φωτιά, αφού πρώτα ομολόγησε τον Χριστό, προσφέροντας έτσι τον ίδιο του τον εαυτό στον Χριστό, αντί άλλης προσφοράς.

Τα λείψανα των Μαρτύρων περισυνέλλεξέ η συμβία άλλου άρχοντα του έθνους των Γότθων, που ήταν Χριστιανή, μαζί με πρεσβυτέρους και λαϊκούς. Και αφού εγκατέλειψε την εξουσία στον υιό της, περιδιαβαίνοντας από τόπο σε τόπο, ήλθε μέχρι την γη των Ρωμαίων μαζί με την θυγατέρα της.

στην συνέχεια αναχώρησε για την χώρα της, αφού κληροδότησε στην θυγατέρα της τα ιερά λείψανα. Αυτή, φεύγοντας για την Κύζικο, έδωσε ένα μέρος από τα λείψανα αυτά στην πόλη και ύστερα από λίγο τελείωσε ο βίος της.

Οι Άγιοι αυτοί είναι: οι δύο Πρεσβύτεροι, Βαθούσης (ή Ααθούσης) και Ουίρκας (ή Ούηρικας) με τους δύο γιους του και τις τρεις θυγατέρες του και Αρπύλας ο μοναχός, οι λαϊκοί, Αβήπας, Αγνάς (ή Αγγιάς), Ρύαξ (ή Ρυΐας), Ηγάθραξ, Ησκόος (ή Ησκόης), Σύλλας, Σίγητζας (ή Σίδητζας), Σουηρίλλας, Σεΐμβλας, Θέρμας (ή Θέρθας). Φίλγας και από τις γυναίκες οι Άννα, Αλλάς, Βάρις (ή Βάρκα), Μωικώ, Μαμύκα, Ουιρκώ (ή Ουηκώ) και Ανιμάις.

Το μαρτύριό τους συνέβη μεταξύ των ετών 375 – 383 μ.Χ.

