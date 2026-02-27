Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ασκληπιού και Ιακώβου, του Αγίου Γελάσιου, του Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος και του Όσιου Προκόπιου του Ομολογητή

Γιορτή σήμερα – Όσιος Προκόπιος και Όσιος Ασκληπιός

Όσιος Προκόπιος και Όσιος Ασκληπιός

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκληπιάδα

Νήσιος, Νήσης

Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης έζησε στα χρόνια του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την πνευματική γενναιότητά του ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας.

Αν και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχισμό, δεν έμεινε στην απομόνωση του κελιού του, αλλά αγωνίσθηκε σθεναρά κατά των εικονομάχων. Γι’ αυτό υπέστη πολλά βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακές και εξορίες. Διακρίθηκε, επίσης, στον αγώνα της Εκκλησίας κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών.

Ο Άγιος Προκόπιος φαίνεται ότι λίγο μετά την αποφυλάκισή του κοιμήθηκε, ενώ κατ’ άλλους υπέμεινε μαρτυρικό θάνατο.

Απολυτίκιον

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Φερωνύμως προκύπτων ἐν ἀσκήσει Προκόπιε, ἤρθης ἐκ δυνάμεως Πάτερ, πρὸς ἀθλήσεως ἔλλαμψιν Χρίστου γὰρ τὴν Εἰκόνα προσκυνῶν, Μαρτύρων ἀνεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ὧν πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, ὑπὲρ τῶν ἐκβοώντων σοι, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνερνούντι διὰ σοῦ, πασιν