Αναζήτηση
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ασκληπιού και Ιακώβου, του Αγίου Γελάσιου, του Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος και του Όσιου Προκόπιου του Ομολογητή

Γιορτή σήμερα – Όσιος Προκόπιος και Όσιος Ασκληπιός
Όσιος Προκόπιος και Όσιος Ασκληπιός

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκληπιάδα
Νήσιος, Νήσης
Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης έζησε στα χρόνια του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την πνευματική γενναιότητά του ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας.

Αν και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχισμό, δεν έμεινε στην απομόνωση του κελιού του, αλλά αγωνίσθηκε σθεναρά κατά των εικονομάχων. Γι’ αυτό υπέστη πολλά βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακές και εξορίες. Διακρίθηκε, επίσης, στον αγώνα της Εκκλησίας κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών.

Ο Άγιος Προκόπιος φαίνεται ότι λίγο μετά την αποφυλάκισή του κοιμήθηκε, ενώ κατ’ άλλους υπέμεινε μαρτυρικό θάνατο.

Απολυτίκιον

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Φερωνύμως προκύπτων ἐν ἀσκήσει Προκόπιε, ἤρθης ἐκ δυνάμεως Πάτερ, πρὸς ἀθλήσεως ἔλλαμψιν Χρίστου γὰρ τὴν Εἰκόνα προσκυνῶν, Μαρτύρων ἀνεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ὧν πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, ὑπὲρ τῶν ἐκβοώντων σοι, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνερνούντι διὰ σοῦ, πασιν

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα Παρασκευή (27/2) οι Α’...

0
Ο Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί) είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο...

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα Παρασκευή (27/2) οι Α’...

0
Ο Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί) είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο...

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα Παρασκευή (27/2) οι Α’ Χαιρετισμοί της Παναγίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κοπή πίτας και εκδρομή ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 7-2-2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Σάββατο 07-02-2026 πραγματοποιήσαμε την πρώτη δράση του συλλόγου...

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα Παρασκευή (27/2) οι Α’ Χαιρετισμοί της Παναγίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί) είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο...

Ηράκλειο:Ενημέρωση σχετικά με σύσκεψη για την λειτουργία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου στις Μοίρες (Μηχανολογικό Μοιρών), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24/2/2026,...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ανάγκη στήριξης του Μηχανολογικού Μοιρών εξέφρασαν οι Δήμαρχοι...

Ακρίβεια: Αδειάζει το πορτοφόλι αλλά δεν γεμίζει το καλάθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με πληθωρισμό τροφίμων 4,5% έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη, τα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST