Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το κοινοβούλιο δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης.

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, κατέρρευσε το βράδυ της Δευτέρας αφού δεν κατάφερε να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο το πρωί της Τρίτης.

Η Γαλλία μπαίνει σε νέα πολιτική περιδίνηση με τον Μακρόν να καλείται να επιλέξει νέο πρωθυπουργό.

 

 

