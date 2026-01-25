ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρήσεις: Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγια από τις 2 Φεβρουαρίου

Ο τρόπος εφαρμογής και τα κίνητρα

Από τις 2 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα καταστήσει εφικτή την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή τη διακίνηση εμπορευμάτων με «χάρτινα» παραστατικά.

Πλέον κάθε εμπόρευμα θα αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος που δεν περνά απαρατήρητο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Με το νέο σύστημα, ο επιχειρήσεις αντί για χειρόγραφα ή απλά ψηφιακά τιμολόγια, θα χρησιμοποιούν πλέον ειδικά, ασφαλή συστήματα για την έκδοση και λήψη των τιμολογίων.

Για συναλλαγές εντός Ελλάδας: Για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση, θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το δέχεται.

Για συναλλαγές με το εξωτερικό. Για χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική ενώ για χώρες της Ε.Ε. προς το παρόν είναι προαιρετική.

Οι ημερομηνίες μετάβασης

Το νέο καθεστώς θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις:

Μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1.000.000 ευρώ το 2023. Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής από 2 Φεβρουαρίου 2026 με περίοδο χάριτος για προσαρμογή έως 31 Μαρτίου 2026.

Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής από 1 Οκτωβρίου 2026 με περίοδος χάριτος για προσαρμογή: έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να γίνει: Μέσω Παρόχου με επιλογή μιας από τις εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, και μέσω της εφαρμογής «timologio» το οποίο παρέχεται δωρεάν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Παροχή κινήτρων

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ισχυρά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, που έχουν ήδη επιλέξει ή θα επιλέξουν να ενταχθούν νωρίτερα στο σύστημα.

Όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο μήνες πριν την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο.

Για να εξασφαλίσουν το φορο-μπόνους οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο έως τις 3 Αυγούστου 2026.

 

