Επιχείρηση «Ψηλορείτης» : Ποια «άβατα» βαριάς παραβατικότητας θα επιχειρήσει να σπάσει η ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τη χαρτογράφηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος

Στην περιοχή του Ψηλορείτη και στα ορεινά χωριά που βρίσκονται βορείως και νοτίως του ορεινού όγκου θα επικεντρωθούν το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τον έλεγχο της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη χαρτογράφηση που έχει διεξαγάγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), το επίκεντρο της βαριάς παραβατικότητας εντοπίζεται σε συνολικά έξι οικισμούς και χωριά που βρίσκονται διάσπαρτα στο ψηλότερο βουνό της Κρήτης, ανάμεσα στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Οι τέσσερις από αυτούς, και συγκεκριμένα τα Ζωνιανά, ο Μυλοπόταμος, τα Λιβάδια και τα Ανώγεια, βρίσκονται βορείως του Ψηλορείτη και οι υπόλοιποι δύο, ήτοι τα Βορίζια και το χωριό Καμάρες, νοτίως του ορεινού όγκου.

Φαμίλιες

Σύμφωνα με τις αναλύσεις στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και αξιωματούχων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στις συγκεκριμένες περιοχές εντοπίζονται εγκληματικές ομάδες τα μέλη των οποίων συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος.

Πρόκειται ουσιαστικά για οικογένειες που συχνά διακινούν ναρκωτικά –κυρίως ινδική κάνναβη– προχωρούν σε εκβιασμούς και απειλές καταπατώντας βοσκοτόπια και αρπάζουν με την απειλή βίας κοπάδια αιγοπροβάτων κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως μεταφέρουν πηγές στην «Κ», τα μέλη αυτών των ομάδων δίνουν στις δραστηριότητές τους νομιμοφάνεια, άλλοτε μέσω εταιρειών π.χ. παροχής υπηρεσιών φύλαξης ή συμμετέχοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το σχέδιο για τον «αφοπλισμό» της Κρήτης – Κακούργημα οι μπαλωθιές

Στις συγκεκριμένες περιοχές, η ροπή προς το έγκλημα και την παραβατικότητα αποκτά χαρακτηριστικά τοπικής κουλτούρας, με εφήβους να εγκαταλείπουν το σχολείο, να οδηγούν τα οχήματα των γονιών τους δίχως δίπλωμα προκαλώντας συχνά σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Οπως παρατηρούν αναλυτές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε αυτές τις κλειστές κοινωνίες ο εγκλεισμός στη φυλακή θεωρείται ένδειξη δύναμης, ενώ οι δάσκαλοι στα τοπικά σχολεία υφίστανται απειλές ώστε να διευκολύνουν ή έστω να μη δυσκολέψουν την αποφοίτηση των νεαρών μαθητών που απέχουν από τα μαθήματα.

Ακόμη και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. υφίστανται συχνά πίεση για να μην εφαρμόζουν τον νόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο νέος νόμος για τις ζημιές σε καλλιέργειες από αγνώστου ιδιοκτήτη πρόβατα (αγροζημιές). Προβλέπει κατάσχεση και θανάτωση του κοπαδιού από την αστυνομία και την τοπική δημοτική αρχή, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου να σημειώνουν ότι παραμένει ανεφάρμοστος λόγω του φόβου που κυριεύει τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Τα μέτρα

Ολα τα παραπάνω το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν με την αναβάθμιση από τμήμα σε υποδιεύθυνση της υπηρεσίας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Ενισχύεται με 122 άτομα προσωπικό και μάλιστα στην υπό ίδρυση υποδιεύθυνση δημιουργείται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων.

Οπως ανέλυσε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αρμοδιότητα του τμήματος θα είναι ακριβώς η αντιμετώπιση ζωοκλοπών, καταπάτησης εκτάσεων και βοσκοτόπων, οι αγροζημιές, οι εκβιασμοί που συχνά συνδέονται με βαρύτερα εγκλήματα, ακόμη και ανθρωποκτονίες.

Κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου δήλωσε στην «Κ» ότι η νέα δομή της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη θα λάβει σάρκα και οστά το διάστημα Απριλίου – Μαΐου, καθώς και ότι μέχρι τότε θα σταλούν στο νησί ομάδες του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI» για να μετάσχουν σε καθημερινές επιχειρήσεις στην περιοχή του Ψηλορείτη, αλλά και όχι μόνο.

Τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμάται πως θα συνδράμουν και νομοθετικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες, που επίσης ανακοινώθηκαν από τον κ. Χρυσοχοΐδη στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής και κινούνται στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για την παράνομη οπλοκατοχή.

Χρυσοχοΐδης: Μόνιμα στην Κρήτη το «ελληνικό FBI» – Τα μέτρα για την οπλοκατοχή

Ειδικότερα, η παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων αναβαθμίζεται σε κακούργημα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται κάθειρξη έως 10 ετών για τον παραβάτη. Δίνεται ακόμα η δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων στον εισαγγελέα, σε περιπτώσεις φιλονικίας μεταξύ προσώπων ή ομάδων (σ.σ. περιπτώσεις βεντέτας) όπως για παράδειγμα απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγισης χώρων κατοικίας ή εργασίας, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση σε Α.Τ. κ.ά.

Με επισπεύδον το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προωθείται ακόμη νόμος σύμφωνα με τον οποίο η κατοχή και χρήση όπλων σε δημόσιους χώρους και κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως οι εμποροπανηγύρεις και οι γάμοι, θα διώκονται σε βαθμό όχι πλημμελήματος, αλλά κακουργήματος. «Τέρμα οι μπαλοθιές», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο αρμόδιος υπουργός.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπεται, τέλος, έλεγχος όλων των αδειών σκοποβολής, αφού υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία αρκετοί είναι εκείνοι στην Κρήτη που προμηθεύονται σφαίρες με «όχημα» τις άδειες σκοποβολής.