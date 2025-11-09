Βορίζια: Από ζήλια για μια επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ η βόμβα -Το οικογενειακό συμβούλιο που προηγήθηκε, τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα «οικογενειακό συμβούλιο».
Κάποια αγροτεμάχια που πήρε η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων, μαζί με μία επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως στάθηκε αφορμή για τη βόμβα στο σπίτι των πρώτων στα Βορίζια.
Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, επικαλούμενος αστυνομικές πηγές, η οικογένεια των Καργάκηδων εκνευρίστηκε γιατί η αντίπαλη πλευρά πήρε ένα αγροτεμάχιο που ήταν ιδιοκτησίας τους και μαζί και μια… γενναιόδωρη επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της αντίπαλης οικογένειας.
Ετσι φέρονται να αποφάσισαν να αντιδράσουν και μάλιστα, πληροφορίες του καναλιού από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αναφέρουν ότι η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα «οικογενειακό συμβούλιο».
Στο «συμβούλιο» αυτό τρία μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, αποφάσισαν να αντιδράσουν, για να ακολουθήσει το μακελειό του Σαββάτου. Αστυνομικές πηγές τονίζουν πως ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ο 43χρονος «ελεύθερος σκοπευτής» με το καλάσνικοφ, κουνιάδος του νεκρού, που ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης, και ο 48χρονος ξάδερφος του νεκρού, που φαίνεται μαζί του στο επίμαχο βίντεο.
Στο ρεπορτάζ σημειώνουν επίσης ότι η δράση τους έγινε παρακινούμενη από το οικογενειακό περιβάλλον καθώς κάποιοι συμφώνησαν πως δεν έπρεπε να επιτρέψουν στους Φραγκιαδάκηδες να μείνουν στη δική τους περιοχή.
Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό της περασμένης εβδομάδας έχουν αποδειχθεί άκαρπες. Οι αστυνομικοί έχουν ψάξει σε κάθε απίθανο μέρος, ακόμη και σε… νεκροταφεία, ωστόσο δεν έχουν εντοπίσει κάτι.
Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σπίτια, είναι ότι σε ορισμένα βρήκαν καδραρισμένα… εντάλματα σύλληψης σαν ένα τύπου «τίτλος τιμής»
