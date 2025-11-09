ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Από ζήλια για μια επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ η βόμβα -Το οικογενειακό συμβούλιο που προηγήθηκε, τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα «οικογενειακό συμβούλιο».

Κάποια αγροτεμάχια που πήρε η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων, μαζί με μία επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως στάθηκε αφορμή για τη βόμβα στο σπίτι των πρώτων στα Βορίζια.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, επικαλούμενος αστυνομικές πηγές, η οικογένεια των Καργάκηδων εκνευρίστηκε γιατί η αντίπαλη πλευρά πήρε ένα αγροτεμάχιο που ήταν ιδιοκτησίας τους και μαζί και μια… γενναιόδωρη επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της αντίπαλης οικογένειας.

Ετσι φέρονται να αποφάσισαν να αντιδράσουν και μάλιστα, πληροφορίες του καναλιού από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αναφέρουν ότι η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα «οικογενειακό συμβούλιο».

Στο «συμβούλιο» αυτό τρία μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, αποφάσισαν να αντιδράσουν, για να ακολουθήσει το μακελειό του Σαββάτου. Αστυνομικές πηγές τονίζουν πως ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ο 43χρονος «ελεύθερος σκοπευτής» με το καλάσνικοφ, κουνιάδος του νεκρού, που ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης, και ο 48χρονος ξάδερφος του νεκρού, που φαίνεται μαζί του στο επίμαχο βίντεο.

Στο ρεπορτάζ σημειώνουν επίσης ότι η δράση τους έγινε παρακινούμενη από το οικογενειακό περιβάλλον καθώς κάποιοι συμφώνησαν πως δεν έπρεπε να επιτρέψουν στους Φραγκιαδάκηδες να μείνουν στη δική τους περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό της περασμένης εβδομάδας έχουν αποδειχθεί άκαρπες. Οι αστυνομικοί έχουν ψάξει σε κάθε απίθανο μέρος, ακόμη και σε… νεκροταφεία, ωστόσο δεν έχουν εντοπίσει κάτι.

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σπίτια, είναι ότι σε ορισμένα βρήκαν καδραρισμένα… εντάλματα σύλληψης σαν ένα τύπου «τίτλος τιμής»

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης –...

0
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 19, που...

Πολιτικές πλάτες και βρόμικο χρήμα – Το...

0
Η ισχύς των εγκληματικών δικτύων δεν κρύβεται στα όπλα,...

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης –...

0
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 19, που...

Πολιτικές πλάτες και βρόμικο χρήμα – Το...

0
Η ισχύς των εγκληματικών δικτύων δεν κρύβεται στα όπλα,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιχείρηση «Ψηλορείτης» : Ποια «άβατα» βαριάς παραβατικότητας θα επιχειρήσει να σπάσει η ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τη χαρτογράφηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος
Επόμενο άρθρο
Βορίζια: στη φυλακή μετά τις απολογίες τους και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ζαχαράκη: Διαγραφή 285.000 αιώνιων φοιτητών – «Δεύτερη ευκαιρία» για όσους επιστρέφουν στα πανεπιστήμια

ΠΚ team ΠΚ team -
Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι οι λίστες διαγραφών θα...

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 19, που...

Πολιτικές πλάτες και βρόμικο χρήμα – Το αόρατο δίκτυο πίσω από τα όπλα της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ισχύς των εγκληματικών δικτύων δεν κρύβεται στα όπλα,...

Ακόμη στο περίμενε… οι αγρότες για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ασαφές παραμένει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST