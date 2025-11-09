Βορίζια: στη φυλακή μετά τις απολογίες τους και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη

Aιφνιδιαστική αλλαγή πλάνου/πώς κινούνται οι έρευνες για την βόμβα.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Αλλαγή πλάνου …στις απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος των Βοριζίων. Αν και αύριο, Δευτέρα, επρόκειτο να απολογηθούν πέντε συνολικά κατηγορούμενοι, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που είχαν παραδοθεί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, αλλά και δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, ο 43χρονος γαμπρός του δολοφονημένου, Φανούρη Καργάκη, όπως και ένας 48χρονος συγγενής τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν τελικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής για τις απολογίες των τριών αδερφών, δηλαδή του 27χρονου που είχε το σπίτι, στο οποίο εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, του 29χρονου και του «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο οποίος είναι φαντάρος.
Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι μετά από μία μαραθώνια διαδικασία και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό Φραγκιαδάκη και έναν 30χρονο πρώτο ξάδερφο τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγήθηκαν σε διαφορετικές φυλακές της χώρας και συγκεκριμένα ο ένας στις φυλακές Κορυδαλλού κι ο άλλος σε σωφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας.
Στις απολογίες τους τα τρία αδέρφια, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη και Γιώργο Στειακάκη, υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όπλα και τους πυροβολισμούς. «Κανείς δεν κρατούσε όπλο και κανείς δεν πυροβόλησε» φέρεται να ισχυρίστηκαν τα τρία αδέρφια.
Έτσι, αύριο Δευτέρα, εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορουμένων από την πλευρά Καργάκη.
Όσον αφορά στον εκρηκτικό μηχανισμό και τις έρευνες που διεξάγονται, εδώ και μέρες το Cretalive.gr έχει γράψει ότι οι Αρχές έχουν ενδείξεις για τους δράστες-άλλος εκτιμάται ότι τοποθέτησε την βόμβα και άλλος την έφτιαξε-όμως κινούνται με πολύ προσεκτικά βήματα για να «δέσουν» την υπόθεση. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο «κάδρο», ως ύποπτος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, βρίσκεται πολύ νεαρής ηλικίας άτομο, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Καργάκη, ενώ για την κατασκευή της βόμβας οι Αρχές έχουν υποψίες για άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει στη φυλακή συγγενικό του πρόσωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται να «δεθούν» με αντικειμενικά ευρήματα και όχι με εκτιμήσεις και με στοιχεία που εύκολα μπορούν να ανατραπούν και να αιτιολογηθούν.
