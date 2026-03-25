Επίδομα παιδιού 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Α21 – Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν έως 140 ευρώ

Με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το 2026 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024 θα καθοριστεί το ύψος του επιδόματος παιδιού. Μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2025, θα ακολουθήσει επανυπολογισμός με τα επικαιροποιημένα εισοδήματα. Η διαδικασία υποβολής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των προσωπικών κωδικών TaxisNet, με βασική προϋπόθεση τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Οι αιτούντες οφείλουν να καταχωρούν τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, την τάξη και τον αριθμό μητρώου κάθε παιδιού. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση, απαιτείται η επισύναψη σχετικών δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να οριστικοποιηθεί, καθώς η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη. Σε πρώτη φάση, το επίδομα θα καταβληθεί σε 390.667 δικαιούχους, καλύπτοντας περισσότερα από 677.000 παιδιά. Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο και δεύτερο παιδί και από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο, ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας. Για τη χορήγηση της ανώτατης ενίσχυσης, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται έως 10.500 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, 12.000 ευρώ για δύο παιδιά, 13.500 ευρώ για τρία παιδιά και 15.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά. Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα –πραγματικό ή τεκμαρτό– από κάθε πηγή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πριν από φόρους αλλά μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. Στο εισόδημα συνυπολογίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας που διαθέτουν ΑΦΜ και υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, με εξαίρεση συγκεκριμένα επιδόματα.