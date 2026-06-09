Επίσκεψη της Ομάδας Ρομποτικής των 20ου και 56ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης για την παγκόσμια διάκρισή τους στο RoboFest 2026

Την Περιφέρεια Κρήτης επισκέφθηκε η Ομάδα Ρομποτικής των 20ου και 56ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, συνοδευόμενη από τους εκπαιδευτικούς και προπονητές της ομάδας, Ιωάννη Ξαγοραράκη και Περσεφόνη Βενέρη. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μίλησαν για την εμπειρία τους και για τη συμμετοχή τους στον παγκόσμιο διαγωνισμό RoboFest World Championship 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Lawrence Technological University στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, και χάρισε στο σχολείο τους μια σπουδαία παγκόσμια διάκριση. Η ομάδα κατέκτησε την 3η θέση παγκοσμίως στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία RoboMed,

η οποία συνδυάζει ρομποτική, προγραμματισμό και εφαρμογές υγείας. Παράλληλα, απέσπασαν την 1η θέση στο Βραβείο Κοινού (People’s Choice Award) και το Βραβείο Ειδικού Επιτεύγματος (Special Achievement Award) για το project τους: ένα καινοτόμο ρομποτικό μπαστούνι για άτομα με οπτική αναπηρία.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ευχαρίστησαν θερμά την Περιφέρεια Κρήτης για την έμπρακτη υποστήριξή της και την ενθάρρυνση της προσπάθειάς τους να συνεισφέρουν στη βελτίωση της καθημερινότητας ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, ενημέρωσαν για την τιμητική πρόσκληση που έλαβαν για τον παγκόσμιο διαγωνισμό W193 Global Tech Challenges στο Χονγκ Κονγκ τον Ιούλιο του 2026, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος και τη δημιουργία πατέντας.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Γιώργος Πιτσούλης, δήλωσε: «Η 1η θέση στην κατηγορία κοινού και η 3η θέση στην κατηγορία Robomed και στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής “Robofest” που κατέκτησαν οι μαθητές του 20ου και του 56ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου αποτελεί σημαντική διάκριση που γεμίζει υπερηφάνεια την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα.

Η προσπάθεια, η δημιουργικότητα και η αφοσίωσή σας αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά μαθητών, αποδεικνύοντας ότι η γνώση και η καινοτομία μπορούν να οδηγήσουν σε διεθνείς διακρίσεις. Το καινοτόμο ρομποτικό μπαστούνι για άτομα με οπτική αναπηρία αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας και τη δύναμη της μαθητικής έρευνας. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τέτοιες πρωτοβουλίες, επενδύοντας στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των νέων μας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, συνεχάρη θερμά την Ομάδα Ρομποτικής και τους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας ότι το ήθος, η συνεργασία και η αφοσίωση των παιδιών οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει κάθε πρωτοβουλία και δράση που εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύει τις δυνατότητες του δημόσιου σχολείου. Στην κοινωνική ευαισθησία και την καινοτομία δεν υπάρχει μέτρο. Το έργο των παιδιών αποδεικνύει ότι η τεχνολογία έχει ανθρώπινο πρόσωπο και έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε τις προσπάθειες των παιδιών ενισχύοντας το όραμα και τη διάθεση για εξέλιξη».