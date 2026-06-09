ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Τρισάγιο από την Εκκλησία της Κρήτης για τον Νικήστρατο Γεμιστό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν συμπλήρωση σαράντα
ἡμερῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ φονευθέντος Νικήστρατου Γεμιστοῦ,
ἀνακοινώνει ὅτι τήν Παρασκευή 12 Ἰουνίου 2026, περί ὥρα 19:30’, θά τελέσει
στόν τάφο του, στό χωριό Χῶνος τοῦ Μυλοποτάμου, Συνοδικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς του, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Της.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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