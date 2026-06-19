Επιθεώρηση δομών Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) Περιφέρειας Κρήτης

Τακτική Επιθεώρηση των δομών Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί από 23 έως και 27 Ιουνίου 2026, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Η Πολιτική Άμυνα είναι μία οριζόντια πολιτική του κράτους, με υπηρεσιακές δομές σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμο και σε πολλούς άλλους Φορείς, Οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο σκοπός της είναι η σχεδίαση, η εκπαίδευση, η ετοιμότητα και η οργάνωση των Πολιτικών Δυνάμεων της χώρας, ώστε σε περίπτωση έντασης, κρίσης και επιχειρήσεων να προστατευθεί ο πληθυσμός, η οικονομική και κοινωνική ζωή και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να συνεχισθεί η λειτουργία του Κράτους. Πολιτικές Δυνάμεις είναι όλο το έμψυχο και υλικό δυναμικό της χώρας που δεν χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Επιθεώρηση διενεργείται από επιτροπή η οποία συστήνεται και συντονίζεται από το ΓΕΕΘΑ και αποτελείται από στελέχη όλων των Υπουργείων.

Έχει σκοπό την επιτόπια επαφή με τις δομές ΠΣΕΑ, τα διοικητικά και αιρετά στελέχη, για την διαπίστωση του επιπέδου ετοιμότητας, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την προώθηση των προτεραιοτήτων της Πολιτικής Άμυνας.

Στο πλαίσιο της Επιθεώρησης θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις και συσκέψεις στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο καθώς και ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση/ημερίδα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στο Δήμο Ηρακλείου.

Ημερίδα: Η Πολιτική Άμυνα ως στοιχείο ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης

Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση/ημερίδα με θέμα «Η Πολιτική Άμυνα ως στοιχείο ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης» συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών την Παρασκευή 26 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 09:45, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» του Δήμου Ηρακλείου ( Ανδρόγεω 2, 2ος όροφος, Ηράκλειο).

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Επιθεώρησης των δομών Πολιτικής Άμυνας στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία διενεργείται από τις 22 έως 27 Ιουνίου 2026. Απευθύνεται στα αιρετά στελέχη της Περιφέρειας και των Δήμων Κρήτης, καθώς και στα τοπικά διοικητικά στελέχη κρατικών υπηρεσιών, υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Έχουν κληθεί επίσης στελέχη των δομών ΠΣΕΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της Χώρας, καθώς και στελέχη κομβικών κοινωνικών και οικονομικών Φορέων της περιοχής μας.

Πέραν των εισηγητών, που θα αναπτύξουν το θέμα από διαφορετικές πλευρές με βάση το πρόγραμμα, θα χαιρετήσουν οι Δρ. Μαρία Κοζυράκη Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Νίκος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Δρ. Αλέξης Καλοκαιρινός Δήμαρχος Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

09:15 -09:45 Προσέλευση- Εγγραφές

09:45 -10:15 Χαιρετισμοί

Μαρία Κοζυράκη, Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Νίκος Συριγωνάκης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Αλέξης Καλοκαιρινός Δήμαρχος Ηρακλείου

10:15 -10:45 «Πολιτική Άμυνα, Ανθεκτικότητα, Εθνική Ισχύς» Δρ. Παναγιώτης Δ. Ζαρίφης

Προϊστάμενος Α/Τ ΠΣΕΑ Υπουργείου Εσωτερικών

10:45 -11:15 «Ολιστική Πολιτική Άμυνα: καλές πρακτικές» Απόστολος Παππάς

Προϊστάμενος Α/Τ ΠΣΕΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

11:45 -12:15 «Η ανθεκτικότητα ως διεθνής δέσμευση» Μαρία Λεβεντάκη

Προϊσταμένη Α/Τ ΠΣΕΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

12:15 -12:45 Σύνοψη, Συμπεράσματα Σχης (ΜΧ) Φώτιος Κατσικάρος

Διευθυντής Α6 Δ/νσης ΓΕΕΘΑ

12:45 -13:45 Συζήτηση