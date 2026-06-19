Δήλωση Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα για νέο δημοτικό βρεφικό σταθμό στο Γάζι

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον νέο δημοτικό βρεφικό σταθμό στο Γάζι:

«Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώθηκαν σχετικά με την αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, θα ήθελα να δώσω μερικές χρήσιμες και ουσιαστικές διευκρινίσεις.

Σήμερα, ο Δήμος ανταποκρίνεται πλήρως στην υποχρέωση της δημόσιας δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης — κανένα παιδί νηπιακής ηλικίας δε μένει εκτός. Το μεγαλύτερο κοινωνικό κενό εντοπίζεται στις βρεφικές ηλικίες, όπου δεν υφίσταται επαρκές δημοτικό δίκτυο δομών.

Ο Δήμος διαθέτει στο Γάζι μόλις 24 θέσεις για βρέφη ηλικίας 18 έως 30 μηνών, ενώ για μικρότερες ηλικίες δεν υπάρχει καμία δημοτική βρεφική δομή στην περιοχή. Δεν γίνονται καν αιτήσεις — δεν υπάρχουν θέσεις.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δεκάδες οικογένειες αναγκάζονται είτε να στερηθούν ένα δεύτερο εισόδημα είτε να καταφύγουν σε ιδιωτικές δομές με δυσβάσταχτο κόστος. Μόνο κατά το σχολικό έτος 2025-2026 η ζήτηση άγγιξε τα 100 διαφορετικά βρέφη στο Γάζι, έναντι συνολικής δυναμικότητας μόλις 24 θέσεων, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει αναδείξει ότι οι πραγματικές ανάγκες φιλοξενίας βρεφών στην πόλη του Γαζίου είναι τουλάχιστον διπλάσιες, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να εξυπηρετούνται βρέφη από την ηλικία των 8 μηνών.

Τα ίδια παιδιά που σήμερα φοιτούν ή θα φοιτήσουν στα νηπιαγωγεία μας αξίζουν, από τα πρώτα τους χρόνια, μια θέση σε σύγχρονες βρεφικές δομές — ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες που σήμερα δεν έχουν επιλογή.

Γι’ αυτό αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί η δωρεά του ΑΔΜΗΕ -μια σημαντική χρηματοδοτική ευκαιρία που όμως έχει πιεστικό χρονοδιάγραμμα- για τη δημιουργία νέας σύγχρονης βρεφικής δομής δυναμικότητας άνω των 60 παιδιών στον χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Γαζίου — σχεδόν τριπλασιάζοντας τις διαθέσιμες δημοτικές θέσεις.

Για τη δωρεά αυτή: δεν ήρθε από μόνη της. Τη διεκδικήσαμε με επιμονή και μεθοδικότητα στο πλαίσιο της Μεγάλης Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής και την εξασφαλίσαμε.

Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες που ο Δήμος Μαλεβιζίου αξιοποιεί δωρεά αυτού του μεγέθους — αποτέλεσμα συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης και ουσιαστικής παρουσίας στο σωστό τραπέζι συζήτησης. Η δωρεά αφορούσε εξ αρχής τη δημιουργία εκπαιδευτικής υποδομής — όχι συγκεκριμένη χρήση. Η ευθύνη της επιλογής ανήκει στη Δημοτική Αρχή, η οποία έχει και την υποχρέωση να αξιολογεί με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες.

Αυτή είναι η μία αλήθεια.

Η δεύτερη: πριν από περίπου τρία χρόνια ο αρχικός σχεδιασμός όντως στόχευσε σε ανέγερση νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο χώρο. Η προσδοκία αυτή άλλωστε ήταν και παραμένει κοινός μας τόπος.

Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι ένα έργο σχολικής στέγης που να πληροί τις αναγκαίες σύγχρονες κτιριολογικές προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας στο χώρο αυτό, απαιτούσε ταυτόχρονα και τη χρήση ενός όμορου ακινήτου που δεν ανήκει στη δημοτική περιουσία. Ο Δήμος εργάστηκε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση, εκπόνησε την απαιτούμενη μελέτη και διερεύνησε όλες τις δυνατότητες εξασφάλισης του απαιτούμενου χώρου. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη και χρονοβόρα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Την ίδια στιγμή, η επαναξιολόγηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας ανέδειξε ότι το μεγαλύτερο κοινωνικό κενό δεν εντοπίζεται στην πρόσβαση των παιδιών στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, αλλά στις βρεφικές ηλικίες, όπου δεν υφίσταται επαρκές δημοτικό δίκτυο δομών.

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί μια αποσπασματική απόφαση. Εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για τις σχολικές και προσχολικές υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου, που περιλαμβάνει τόσο τις ανάγκες της εκπαίδευσης όσο και της βρεφικής φροντίδας.

Στον σχεδιασμό αυτό, που αφορά κυρίως υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η συνολική αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος της προσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί σαφή και διαπιστωμένη προτεραιότητα. Άλλωστε, κατά τη θητεία μας δημιουργήθηκαν τρία νέα νηπιαγωγεία στον Δήμο: ένα ιδιόκτητο και δύο σε μισθωμένους χώρους.

Για το 1ο Νηπιαγωγείο Γαζίου — όπως και για το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας και το Νηπιαγωγείο Καλεσών — ο σχεδιασμός όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά εντείνεται.

Η μελέτη που έχει εκπονηθεί δεν χάνεται — προσαρμόζεται σε νέα κατάλληλη χωροθέτηση και αποτελεί τη βάση της διεκδίκησης κρατικής χρηματοδότησης, όπως οφείλει η Πολιτεία να εξασφαλίζει για την κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων, που αποτελεί απόλυτη αρμοδιότητά της. Παράλληλα, για το 1ο Νηπιαγωγείο Γαζίου έχουν ήδη εξασφαλιστεί πόροι για σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης που θα υλοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι, ώστε τον Σεπτέμβριο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε ένα αισθητά αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον.

Αυτό πράξαμε, αυτό πράττουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε: να σχεδιάζουμε με ευθύνη, να διεκδικούμε πόρους και να επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών και της κοινωνίας μας.»