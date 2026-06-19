Δήμος Ηρακλείου:Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2026 Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά

Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας επιστρέφει για να μας συντροφεύσει κι αυτό το καλοκαίρι!

Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) ανοίγουν τις πόρτες τους και μας προσκαλούν να βουτήξουμε στον κόσμο –και στην ουσία– του βιβλίου.

Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία μάς φέρνει κοντά σε βιβλία κάθε είδους, βιβλία παράξενα, διαφορετικά, βιβλία που γεννούν ερωτήματα, που εμπνέουν και δίνουν φτερά στη σκέψη.

Μέσα από δημιουργικά εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες μεταμορφώνονται σε χώρους έμπνευσης, εξερεύνησης και ελεύθερης έκφρασης και γίνονται τόποι όπου κάθε παιδί μπορεί να πει τη δική του ιστορία – μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί.

Φέτος η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) συνεργάζεται με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τα: #ΚΕ2026gr και #forEBEr.

Σας περιμένουμε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη για ένα καλοκαίρι γεμάτο φαντασία,

γνώση και δημιουργία!

Πρόγραμμα

Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, 11:00 – 12.30 μ.μ.

«Το Βιβλίο είναι μόνο η αρχή»

Γνωρίζουμε το βιβλίο, ως αντικείμενο. Εξετάζουμε τη δομή του, τα μέρη που το απαρτίζουν. Παίζουμε με τα “επαγγέλματα” και τον κύκλο παραγωγής του βιβλίου, από την ιδέα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Διαλέγουμε βιβλία από τη βιβλιοθήκη, ανακαλύπτουμε ιστορίες, αντλούμε έμπνευση και φτιάχνουμε το δικό μας μικρό βιβλίο.

Υπεύθυνες δράσεις : Ειρήνη Αντωνογιαννάκη – Πένυ Βουνίσιου

Για παιδιά από 5 ετών

Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, 11.00 – 12:00 μ.μ.

«Απ’ το παράθυρο κοιτώ – Παιχνίδια με βιβλία για μικρά παιδάκια»

Μαθαίνουμε ν’ αγαπάμε τα βιβλία και να διασκεδάζουμε μαζί τους… ακόμα κι αν δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε και να γράφουμε! Το βιβλίο μπορεί να γίνει (και) παιχνίδι με τις λέξεις, τις εικόνες, τα χρώματα, τα σχήματα, τους ήχους. Παρατηρούμε, αγγίζουμε, μυρίζουμε, νιώθουμε και, τελικά, μαθαίνουμε να έχουμε τα βιβλία στη ζωή και την καθημερινότητά μας, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Υπεύθυνες δράσεις : Ειρήνη Αντωνογιαννάκη – Πένυ Βουνίσιου

Για παιδιά από 3+ (με ενήλικα συνοδό)

Πέμπτη 02 Ιουλίου 2026, 11:00 – 12:30 μ.μ.

«Τα σπίτια των βιβλίων»

Ποια είναι τα σπίτια των βιβλίων; Τι χρώμα έχουν; Τι μυρωδιά έχουν; Ποιοι μένουν στα σπίτια των βιβλίων; Tι ήχοι υπάρχουν στα σπίτια των βιβλίων; Εκδοτικοί οίκοι, τυπογραφεία, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες.

Ένα βιβλίο μπορεί να κατοικεί στο σπίτι μου ή σε κάποιο άλλο σπίτι στη γειτονιά. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι, χωρίς ένα από αυτά τα “σπίτια”, βιβλία δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν; Και, πόσο μένουν τα βιβλία σε κάθε σπίτι; Εξερευνούμε το χώρο όπου οικοδεσπότες είναι τα βιβλία κι εμείς φιλοξενούμενοι! Πώς θα ήταν η ιδανική βιβλιοθήκη και το ιδανικό βιβλιοπωλείο;

Υπεύθυνες δράσεις : Ειρήνη Αντωνογιαννάκη – Πένυ Βουνίσιου

Για παιδιά από 6 ετών.

Δευτέρα 06 Ιουλίου 2026, 11:00 – 12.30 μ.μ.

«Ποιήματα και Συναισθήματα»

Το εργαστήριο βασίζεται σε βιβλία ποίησης που απευθύνονται σε παιδιά, αλλά και σε επιλεγμένα ποιήματα αγαπημένων ποιητών. Εξοικειωνόμαστε με την έννοια της ποίησης, ακούμε και τραγουδάμε μελοποιημένα ποιήματα, μέσα από δραστηριότητες ανιχνεύουμε τα συναισθήματα που κρύβονται μέσα στα ποιήματα αλλά και δοκιμάζουμε με “μικρές συνταγές” να φτιάξουμε τα δικά μας στιχάκια.

Υπεύθυνη δράσης: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026, 11:00 – 12:30 μ.μ.

«Αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική… Μικροί βιβλιοθηκονόμοι σε δράση!»

Το εργαστήριο γνωριμίας με τον κόσμο της βιβλιοθηκονομίας. Μέσα από ένα σενάριο όπου η βιβλιοθήκη είναι «χαοτική», τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν πώς θα οργάνωναν τα βιβλία, δημιουργώντας δικές τους κατηγορίες σε ομάδες. Σε μια μικρογραφία βιβλιοθήκης στο πάτωμα («Χάρτης της Γνώσης») ταξινομούν κάρτες με τίτλους και περιγραφές βιβλίων, ανακαλύπτουν τι σημαίνουν οι αριθμοί στις ράχες και παίζουν παιχνίδι.

Υπεύθυνη δράσης: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

Για παιδιά από 7 ετών

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, 11:00 – 12.30 μ.μ.

«Δεν είναι ίδια όλα τα βιβλία! (Παράξενα βιβλία)»

Σιωπηλά βιβλία, βιβλία ακορντεόν, βιβλία pop-up, βιβλία

μικροσκοπικά, βιβλία τεράστια, audio books, βιβλία με σκιές ή βιβλία που φωσφορίζουν στο σκοτάδι, βιβλία ανάγλυφα, βιβλία με τρύπες, βιβλία σε γραφή Braille… Ελάτε να γνωρίσουμε τα διαφορετικά είδη βιβλίων. Βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. Παίζουμε παιχνίδια παντομίμας για να πούμε μια ιστορία χωρίς λέξεις, βάζουμε τις δικές μας λέξεις σε ένα σιωπηλό βιβλίο που μας αρέσει και τελικά

κατασκευάζουμε το δικό μας …παράξενο βιβλίο.

Υπεύθυνες δράσεις: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη – Πένυ Βουνίσιου

Για παιδιά από 5 ετών

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, 11:00 – 12:00 μ.μ.

«Απ’ το παράθυρο κοιτώ – Παιχνίδια με βιβλία για μικρά παιδάκια»

Μαθαίνουμε ν’ αγαπάμε τα βιβλία και να διασκεδάζουμε μαζί τους… ακόμα κι αν δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε και να γράφουμε! Το βιβλίο μπορεί να γίνει (και) παιχνίδι με τις λέξεις, τις εικόνες, τα χρώματα, τα σχήματα, τους ήχους. Παρατηρούμε, αγγίζουμε, μυρίζουμε, νιώθουμε και, τελικά, μαθαίνουμε να έχουμε τα βιβλία στη ζωή και την καθημερινότητά μας, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Υπεύθυνες δράσεις : Ειρήνη Αντωνογιαννάκη – Πένυ Βουνίσιου

Για όλα τα παιδιά από 3+ (με ενήλικα συνοδό)

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, 11:00 – 12:30 μ.μ.

«Το Βιβλίο-γνώση»

Το βιβλίο ως φορέας γνώσης. Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια, εικονογραφημένο με πληροφορίες. Το βιβλίο που με μαθαίνει να διαβάζω, να αναγνωρίζω, να μεγαλώνω. Βιβλία σε διαφορετικές “γλώσσες”, βιβλία επιστημονικά, με πλανήτες, δεινόσαυρους, πειράματα. Βιβλία ταξιδιάρικα με χάρτες και καρτ ποστάλ απ’ όλο τον κόσμο. Βιβλία που “διαβάζονται” …αλλιώς (Braille).

Υπεύθυνες δράσεις : Ειρήνη Αντωνογιαννάκη – °Πένυ Βουνίσιου

Για όλα τα παιδιά από 6+

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, 11:00 – 12.30 μ.μ.

«Παραμύθι να σου πω; Παραμύθι είμαι εγώ! – Ιστορίες από το χαρτί στο στόμα»

Τι είναι παραμύθι; Πώς ήρθαν τα παραμύθια στον κόσμο; Γιατί οι άνθρωποι λένε και ακούνε ιστορίες; Μπορούμε όλοι να γίνουμε παραμυθάδες;

Με σημείο εκκίνησης παραμύθια και ιστορίες, κάνουμε μια βουτιά στην πιο παλιά τέχνη του κόσμου, την αφήγηση. Γιατί, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν, άρχισαν και να λένε τις δικές τους ιστορίες. Έτσι έμαθαν να μοιράζονται, να επικοινωνούν, να συγκινούν και να συγκινούνται.

Υπεύθυνες δράσεις : Ειρήνη Αντωνογιαννάκη – °Πένυ Βουνίσιου

Για όλα τα παιδιά από 7+

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, 11.00 – 12:00 μ.μ.

«Ο ήρωάς μου, εγώ»

Ο αγαπημένος μου ήρωας από βιβλίο. Τον ζωγραφίζω, του βάζω λόγια και μετά μεταμορφώνομαι εγώ σε αυτόν! Τι μπορεί να συμβεί όταν ο δικός μου αγαπημένος ήρωας, συναντηθεί με κάποιον άλλον αγαπημένο ήρωα κάποιου άλλου;

Με τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού (ίσως και απλά υλικά) φέρνουμε ήρωες από διαφορετικές ιστορίες, στην ίδια! Τι θα συζητούσαν ο Μπάτμαν με την Κοκκινοσκουφίτσα; Ο Πινόκιο με τη Χιονάτη; Ο Μικρός Πρίγκιπας με τον Πίτερ Παν;

Υπεύθυνη δράσης: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

Για όλα τα παιδιά από 7+

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, 11:00 – 12.30 μ.μ.

«Το βιβλίο που είμαι»

Το εργαστήριο βοηθάει τα παιδιά να γνωριστούν και να εκφραστούν μέσα από την ιδέα της αυτοβιογραφίας. Ξεκινάμε με το παιχνίδι «κινέζικο πορτρέτο» («αν ήμουν βιβλίο θα ήμουν…») και με αφορμή εικονογραφημένα βιβλία (Αν ήμουν Βιβλίο, Ένα αγόρι που το έλεγαν βιβλίο,

Η ιστορία του αρκούδου, Ένα παιδί από βιβλία κ.α.) συζητάμε για το πώς οι συγγραφείς αντλούν έμπνευση από τη ζωή και τα διαβάσματά τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της αυτοβιογραφίας και κάθε παιδί δημιουργεί το δικό του μικρό βιβλιαράκι (από φύλλο Α4), όπου γράφει μια χαρούμενη ανάμνηση, μια αξέχαστη περιπέτεια, έναν σημαντικό άνθρωπο της ζωής του και ένα μεγάλο του όνειρο.

Υπεύθυνη δράσης: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

Για όλα τα παιδιά από 8+

Πέμπτη 03 Σεπτέμβρη 2026, 11:00 – 12.30 μ.μ.

«12. Το βιβλίο θησαυρός»

Στο χώρο της βιβλιοθήκης στήνεται μια έκθεση με τα έργα των παιδιών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής εκστρατείας. Ένα Κυνήγι Θησαυρού μας προσκαλεί να τα ανακαλύψουμε. Ποια βιβλία έγιναν άραγε η αφορμή να δημιουργηθούν αυτά τα έργα; Ταιριάζουμε βιβλία στα έργα. Με κουίζ, παιχνίδια και δοκιμασίες, θυμόμαστε τις θεματικές των συναντήσεων, ανακατεύουμε λέξεις και κρατάμε τις δικές μας αγαπημένες στιγμές.

Τέλος, κατασκευάζουμε έναν αναμνηστικό σελιδοδείκτη, εμπνευσμένο από το λογότυπο της εκστρατείας, για ακόμα περισσότερες καλοκαιρινές ιστορίες.

Υπεύθυνη δράσης: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη

Για όλα τα παιδιά από 5+