Ηράκλειο:Αναφορά Αυγενάκη για την Κρήνη Μοροζίνι

Μεταφέρει στη Βουλή το κοινό αίτημα των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων του Ηρακλείου για αναβολή των εργασιών συντήρησης έως το τέλος της τουριστικής περιόδου

Κοινοβουλευτική Αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη κατέθεσε ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, μεταφέροντας την κοινή επιστολή των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης του Ηρακλείου σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνι εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Στην Αναφορά αναδεικνύεται η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της πόλης για την επιλογή του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών στο σημαντικότερο και πλέον αναγνωρίσιμο μνημείο του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου, καθώς και το αίτημα μετάθεσής τους για μετά το πέρας της φετινής τουριστικής περιόδου.

Η Κρήνη Μοροζίνι αποτελεί τοπόσημο για το Ηράκλειο

Η Κρήνη Μοροζίνι, γνωστή σε κατοίκους και επισκέπτες ως «Λιοντάρια», αποτελεί το κεντρικότερο μνημείο της πόλης και ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της Κρήτης. Καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες περνούν από την πλατεία, γεγονός που καθιστά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του χώρου ιδιαίτερα σημαντική για την τουριστική ταυτότητα του Ηρακλείου.

Οι φορείς επισημαίνουν ότι η αναγκαιότητα της συντήρησης του μνημείου δεν αμφισβητείται. Αντίθετα, θεωρούν πως πρόκειται για ένα έργο απαραίτητο για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Ωστόσο, εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την επιλογή να ξεκινήσουν οι εργασίες κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Πρακτικές δυσκολίες και επιπτώσεις στην εικόνα της πόλης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, η πραγματοποίηση των εργασιών κατά τους θερινούς μήνες δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες τόσο στην ομαλή εκτέλεση του έργου όσο και στη λειτουργία του δημόσιου χώρου.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι:

• Η καθημερινή παρουσία εκατοντάδων επισκεπτών στον χώρο δυσχεραίνει την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών συντήρησης.

• Οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες αποκατάστασης.

• Η εικόνα των ικριωμάτων στο κεντρικότερο σημείο της πόλης προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις στους επισκέπτες και επηρεάζει την τουριστική εικόνα του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της περιόδου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Κοινό αίτημα των φορέων για μετάθεση των εργασιών

Με την επιστολή τους, οι φορείς ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα αναβολής των εργασιών έως τον Νοέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής σεζόν, εκτιμώντας ότι μια τέτοια επιλογή θα εξυπηρετούσε καλύτερα τόσο τις ανάγκες του έργου όσο και την εικόνα της πόλης.

Την επιστολή συνυπογράφουν:

• Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

• Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου

• ΟΕΒΕΝΗ – Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου

• Ένωση Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων

• Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων

• Σύλλογος Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων και Δικύκλων «Ηνίοχος»

• Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

• Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου

• Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου

• Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

• Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

• Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «ΕΡΜΗΣ»

Τα ζητήματα που μεταφέρει ο Λευτέρης Αυγενάκης

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Βουλευτής Ηρακλείου ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξετάσει τα ζητήματα που θέτουν οι φορείς της πόλης και ειδικότερα:

• Τη δυνατότητα μετάθεσης των εργασιών συντήρησης της Κρήνης Μοροζίνι μετά το τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου.

• Την αξιολόγηση των πρακτικών δυσκολιών που δημιουργεί η εκτέλεση των εργασιών κατά τους θερινούς μήνες.

• Τη διασφάλιση της εύρυθμης υλοποίησης του έργου με συνθήκες που θα ευνοούν την αποτελεσματική συντήρηση του μνημείου.

• Την προστασία της εικόνας του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής για τον τουρισμό.

• Την εξέταση της δυνατότητας απομάκρυνσης των υφιστάμενων ικριωμάτων μέχρι την έναρξη των εργασιών, εφόσον αυτές μετατεθούν χρονικά.

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη

«Η προστασία και η συντήρηση της Κρήνης Μοροζίνι είναι αδιαπραγμάτευτη ανάγκη και κανείς δεν την αμφισβητεί. Όμως ο χρόνος υλοποίησης ενός τόσο σημαντικού έργου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις πραγματικές συνθήκες της πόλης.

Το Ηράκλειο αποτελεί προορισμό για εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, να προσθέτουμε ακόμη ένα εργοτάξιο στο κεντρικότερο και πιο επισκέψιμο σημείο της πόλης.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά έργα και παρεμβάσεις. Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στα Ενετικά Τείχη, υλοποιούνται έργα συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου σε κεντρικές αρτηρίες εντός της πόλης, ενώ παράλληλα εξελίσσονται μεγάλα έργα οδοποιίας και υποδομών στον ΒΟΑΚ και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Την ίδια στιγμή, καταβάλλεται καθημερινά μια τιτάνια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διατήρηση της καθαριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.

Το μνημείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην καρδιά του Ηρακλείου δεν πρέπει να μετατραπεί σε ακόμη ένα εργοτάξιο αυτή τη χρονική στιγμή. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε οι εργασίες να μετατεθούν για το φθινόπωρο, όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκότερες τόσο για την εκτέλεση του έργου όσο και για την καθημερινότητα της πόλης.

Σεβόμαστε απόλυτα την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το ίδιο όμως οφείλουμε να σεβαστούμε τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους χιλιάδες επισκέπτες που επιλέγουν το Ηράκλειο για να εργαστούν, να ζήσουν, αλλά και να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης, φιλοξενίας και αναψυχής στον τόπο μας.»