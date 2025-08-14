Επιτροπή Ειρήνης Χανίων:Σχόλιο για τις κατά συρροή…αγαθοεργίες…

Το διάστημα μόλις του τελευταίου μήνα, μαθαίνουμε από τοπικά δημοσιεύματα για αλλεπάλληλες «εθελοντικές» δράσεις Αμερικανονατοϊκών, σε διάφορα σημεία της πόλης μας!

Καθάρισαν την παραλία στον Σταυρό, αφιέρωσαν ένα τριήμερο για να βάψουν και να επισκευάσουν τους τοίχους σε δυο αίθουσες του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων (η διευθύντρια μάλιστα του παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων όχι μόνο τους ευχαρίστησε δημόσια αλλά δήλωσε ότι ευελπιστεί και σε περαιτέρω συνεργασία!) ενώ το τελευταίο «χτύπημα» εθελοντισμού από την Αμερικανική Ευκολία Αεροπορικής Βάσης Σούδας, αφορά τον καθαρισμό του Δημοτικού Κήπου και του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Οι φονιάδες των λαών, νοιάζονται για την ποιοτική ξεκούραση της λαϊκής οικογένειας και για τον λόγο αυτό καθαρίζουν παραλίες! Τόση ευαισθησία!!!

Οι μακελάρηδες των μικρών παιδιών, νοιάζονται για τις συνθήκες στον χώρο που περνούν το χρόνο τους παιδιά της πόλης μας και για το λόγο αυτό τους επισκευάζουν τις αίθουσες! Τόση πολιτιστική ανωτερότητα!!!

Οι εμπρηστές της υφηλίου, νοιάζονται και παλεύουν για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών ολόκληρου του πλανήτη και για καθαρά σημειολογικούς λόγους, καθαρίζουν το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών! Τόσο ειρηνοποιοί!!!

Τόσο, όσο και κάποιοι άλλοι που έστειλαν τελεσίγραφο σε κατάστημα της πόλης μας, για μια ταμπέλα στην είσοδό του με το μήνυμα «Free Palestine». Το εξ Αμερικής ερχόμενο τελεσίγραφο έλεγε πως «Αν δεν την αφαιρέσετε, θα το μετανιώσετε» με την υποσημείωση «Σας έχουμε προειδοποιήσει».

Αυτοί που καταστρέφουν και ισοπεδώνουν τα πάντα στο διάβα τους, που συμμετέχουν από κοινού στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, προγραμματίζουν και υλοποιούν δράσεις με σκοπό την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας;

Σε τι ακριβώς ζητούν υποστήριξη;

Να έχουν την ανοχή του κόσμου που η περιοχή μας γίνεται ορμητήριο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και της ΕΕ με επιδρομές σε βάρος άλλων λαών, με τους οποίους δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε; Να έχουν την επιβράβευσή του που τα χέρια τους είναι ματωμένα από τη σφαγή μικρών παιδιών, των γονιών τους και των παππούδων τους;

Ε, λοιπόν όχι! Ό,τι κι αν κάνουν, ό,τι και αν πουν, ο χανιώτικος λαός μαζί με το σύνολο του ελληνικού λαού όπως το αποδεικνύει καθημερινά, στέκεται από την πρώτη στιγμή στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, στο πλευρό των Παλαιστινίων και απέναντι στο κράτος – δολοφόνο και τους συμμάχους του. Στέκεται απέναντι στο βάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους πολέμους και γενικότερα στα ιμπεριαλιστικά σχέδια που απειλούν με ανάφλεξη όλη την περιοχή.

Ήρθε η ώρα να ξεκουμπιστούν από τον τόπο μας!

Να κλείσει η βάση της Σούδας! Τώρα!!!

Συνένοχοι στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα δε θα γίνουμε!

Με το λαό της Παλαιστίνης ως τη λευτεριά!