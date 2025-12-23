ΕΠΚ Κρήτης : “Εκθλιπτικα δικαιώματα, σε ελαιοτριβεία της Κρήτης για ιδιώτες παραγωγούς , σε είδος η μετρητά:”

Με αφορμή αρκετά παράπονα ιδιωτών παραγωγών ελαιολάδου,που έχουν φθάσει στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για τα Εκθλιπτικα δικαιώματα ,πού εισπράττουν τα ελαιοτριβεία και την δημιουργία παρεξηγήσεων ,από την ελλιπή ενημέρωση, που είναι τα Εκθλιπτικα δικαιώματα των ελαιοτριβείων.

Επειδή, οι περισσότεροι ιδιώτες παραγωγοί ελαιολάδου, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, λόγω ανεπάρκειας οικονομικής ρευστότητας, αλλά και μη ενημέρωσης,η Ένωση στηρίζει τον αγώνα τους και ενημερώνει για τα δικαιώματα τους

Παρότι βρισκόμαστε σε περίοδο μέσης ελαιιλομικης περιόδου, για τις περιοχές της Κρήτης και επειδή το θέμα είναι “καυτό”.λόγω χαμηλής τιμής του προϊόντος και ακριβών εργατικών χεριών, ή δυσχέρεια που δημιουργείται μεταξύ παραγωγών ελαιολάδου και ελαιοτριβείων είναι έντονη καθώς δεν έχουν ενημέρωση και βρίσκονται αντιμέτωποι με γεγονότα που πρέπει να αντιμετωπισουν.!!!

Επειδή, υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ παραγωγών ιδιωτών ελαιόλαδου καί ελαιοτριβείων για τα εκθλιπτικα δικαιώματα.η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, .ξεκαθαρίζει το τοπίο ενημερώνοντας σχετικά.

α) τους ιδιώτες παραγωγούς

Είθισται από το παρελθόν, οι ιδιώτες παραγωγοί λαδιού, που πήγαιναν τις ελιές τους στο ελαιοτριβείο μόνο για προσωπική χρήση, αλλά επιλέγουν να πληρώσουν “σε είδος”

Η πρακτική αυτή δεν επιτρέπεται γιατί θεωρείται εμπορική συναλλαγή και μπορεί να δημιουργήσει στην φορολογική εικόνα του παραγωγού Αν το ελαιοτριβείο δεχτεί πληρωμή με λάδι, είναι υποχρεωμένο να εκδώσει τίτλο κτήσης, δηλαδή να καταγράψει αγορά προϊόντος. Έτσι όμως, ο ιδιώτης φαίνεται στα φορολογικά στοιχεία να πραγματοποιεί πώληση, κάτι που μπορεί να τον

κατατάξει λανθασμένα ως αγρότη ειδικού καθεστώτος, με επιπλέον υποχρεώσεις σε Φ.Π.Α. και ΕΦΚΑ. Για τον λόγο αυτό, όποιος παραδίδει ελιές για ίδια, οικογενειακή χρήση, πρέπει να πληρώνει μόνο με μετρητά, ώστε να αποφευχθούν φορολογικές παρεξηγήσεις.

β) Συστήνεται αυστηρά, στους ελαιοτριβεις ,να είναι άκρως προσεκτικοί , όταν κάποιοι εγχώριοι ελσιοσυλεκτες ,συστήνονται ως συνεργεία μαζέματος ελαιόκαρπου για λογαριασμού κάποιου ελαιοπαραγωγού χωρίς το ελαιοτριβείο,

να διασταυρώνει αυτή την σχέση, στην παραλαβή ελαιόκαρπου, τουλάχιστον ,όταν κάποιοι συστηνονται ως συνεργείο. ελαιοσυλλογης και να χρεώνουν τα εκθλιπτικα δικαιώματα σε υποτιθέμενο ελαιοπαραγωγο και μάλιστα να τα απαιτούν από τον υποτιθέμενο ιδιώτη παραγωγο εταιροχρωνισμενα

Επίσης η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να ενημερώσει τόσο τους παραγωγούς όσο και στους ελαιιτριβεις , ότι η άρνηση Παροχής υπηρεσιών, από οποιοδηποτε είναι μη νόμιμη πράξη και διώκεται.και τιμωρείται Ποινικά

Έπειτα από την παραπάνω ενημέρωση, καλούμε κάθε ιδιώτη παραγωγο ελαιολάδου, που αντιμετωπισει οιανδήποτε άρνηση έκθλειψης ελαιόκαρπου να μας το καταγγείλει για ενημέρωση των δικαιωμάτων του και παραπομπή στην Εισαγγελική Αρχή.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη