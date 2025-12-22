ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Μετανάστες: Βρέφος 25 ημερών σε μία από τις «καραβιές» που έφτασαν στην Κρήτη

Το 25 ημερών κοριτσάκι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Πριν ακόμα κλείσει ένα μήνα ζωής επιβιβάστηκε σε μεγάλο σκάφος για να ακολουθήσει τους γονείς του σε ένα ταξίδι για ένα καλύτερο μέλλον.

Η παρουσία ενός βρέφους μόλις 25 ημερών συγκίνησε τους λιμενικούς που το είδαν στην αγκαλιά της μητέρας του, που ήταν επιβάτης σε μία από τις τέσσερις καραβιές με μετανάστες που έφτασαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Το 25 ημερών κοριτσάκι από το Σουδάν σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του, αλλά μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Έρχονται πλοία ανοικτής θαλάσσης για τη μεταφορά των μεταναστών

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αυτές τις ημέρες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Ιεράπετρα φιλοξενούνται περισσότερα από 1300 άτομα στους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί, αλλά δεν επιλύουν το πρόβλημα για καλύτερες συνθήκες αυτών των ανθρώπων.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι σήμερα θα φθάσουν σε Ρέθυμνο και Χανιά δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος με τα οποία θα γίνει η μεταφορά 750 μεταναστών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, εκτός Κρήτης.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και αύριο οπότε πάλι δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης θα φθάσουν στο Ηράκλειο για τη μεταφορά περισσότερων από 600 μετανάστες, προκειμένου να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο…

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Δωρεά Οργάνων: Πολύτιμο δώρο ζωής από 77χρονη...

Το ωραιότερο δώρο θα πάρει για τις γιορτές ασθενής...

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της...

Το δέντρο φωταγωγήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. Διίστανται οι απόψεις...

Δωρεά Οργάνων: Πολύτιμο δώρο ζωής από 77χρονη Ηρακλειώτισσα
