ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

Δωρεά Οργάνων: Πολύτιμο δώρο ζωής από 77χρονη Ηρακλειώτισσα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το ωραιότερο δώρο θα πάρει για τις γιορτές ασθενής με πρόβλημα όρασης, μετά την σπουδαία δωρεά οργάνων που έκανε η οικογένεια γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Βενιζελείου όπου διαγνώστηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Η λήψη κερατοειδών ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια της και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά ιστών, σε συνανθρώπους μας.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς ιστών με απόλυτο σεβασμό προς τη Δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του ΠΑΓΝΗ, για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ,της τοπικής Συντονίστριας μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μετανάστες: Βρέφος 25 ημερών σε μία από...

0
Το 25 ημερών κοριτσάκι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο...

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της...

0
Το δέντρο φωταγωγήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. Διίστανται οι απόψεις...

Μετανάστες: Βρέφος 25 ημερών σε μία από...

0
Το 25 ημερών κοριτσάκι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο...

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της...

0
Το δέντρο φωταγωγήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. Διίστανται οι απόψεις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς
Επόμενο άρθρο
Μετανάστες: Βρέφος 25 ημερών σε μία από τις «καραβιές» που έφτασαν στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πώς θα αλλάξετε πλακάκια και υδραυλικά με επιδότηση έως 36.000 ευρώ το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεγάλη διαφορά του προγράμματος σε σχέση με τα...

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Έως 31 Ιανουαρίου 2026. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών...

Μετανάστες: Βρέφος 25 ημερών σε μία από τις «καραβιές» που έφτασαν στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 25 ημερών κοριτσάκι μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο...

Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Το δέντρο φωταγωγήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. Διίστανται οι απόψεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST