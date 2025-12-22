Δωρεά Οργάνων: Πολύτιμο δώρο ζωής από 77χρονη Ηρακλειώτισσα

Το ωραιότερο δώρο θα πάρει για τις γιορτές ασθενής με πρόβλημα όρασης, μετά την σπουδαία δωρεά οργάνων που έκανε η οικογένεια γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Βενιζελείου όπου διαγνώστηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος.
Η λήψη κερατοειδών ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.
Η Διοίκηση του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια της και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά ιστών, σε συνανθρώπους μας.
Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς ιστών με απόλυτο σεβασμό προς τη Δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του ΠΑΓΝΗ, για την αφαίρεση των κερατοειδών.
Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ,της τοπικής Συντονίστριας μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου.
