Διχάζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς

Το δέντρο φωταγωγήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.
Διίστανται οι απόψεις όσο αφορά στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου που τοποθετήθηκε στον Ομαλό, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.
Όπως ανακοινώθηκε, το δέντρο έχει ύψος 45 μέτρα και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα της Ελλάδας.
Η φωταγώγησή του έγινε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο μίας θεαματικής εκδήλωσης.
Υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα και χαρούμενοι που αξιοποιείται αυτή την εποχή η περιοχή.
Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα εκφράζονται έντονα και αντιρρήσεις για την τοποθέτηση της συγκεκριμένης κατασκευής στο σημείο καθώς θεωρείται πως δε συνάδει με το φυσικό περιβάλλον.
Το Cretalive επικοινώνησε με τον δήμαρχο Πλατανιά, κ. Γιάννη Μαλανδράκη, ο οποίος ανέφερε πως αποτελεί πρωτοβουλία ιδιωτικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο σημείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κάποιο αίτημα για έγκριση προς τον Δήμο.
Ο κ. Μαλανδράκης ανέφερε πως η συγκεκριμένη μεταλλική κατασκευή, η οποία έχει μεγάλο ύψος, όντως δεν ταιριάζει με το εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη, ωστόσο, η περιοχή δέχεται πολλούς επισκέπτες αυτή την περίοδο, λόγω του δέντρου, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το περιβάλλον που μένει αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου. Όπως είναι λογικό, η κατασκευή αναμένεται να απομακρυνθεί μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου.
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τριάντης, από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανέφερε στο Cretalive πως «η τοπική μας Μονάδα δεν ρωτήθηκε ούτε ενημερώθηκε ποτέ και, προφανώς, θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες διερεύνησης του όλου θέματος.»
