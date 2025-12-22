Σε οριακή κατάσταση η σίτιση στο ΠΑΓΝΗ λόγω υποστελέχωσης – Ένας μάγειρας για κάθε βάρδια

Την οριακή κατάσταση στο τμήμα σίτισης του ΠΑΓΝΗ καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων με ανακοίνωσή του. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του τομέα σίτισης στο ΠΑΓΝΗ φέρνει στο φως ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζεται, έχει πλέον φτάσει στα όρια αντοχής τόσο των εργαζομένων όσο και του ίδιου του συστήματος παροχής φροντίδας. Σύμφωνα με το σωματείο, η εικόνα που επικρατεί στο τμήμα σίτισης είναι αποτέλεσμα χρόνιας υποστελέχωσης και διαρκούς υποχρηματοδότησης, παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε εντατικοποίηση της εργασίας, φυσική και ψυχική εξουθένωση, αλλά και σε παραιτήσεις προσωπικού. Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση αυτή δεν είναι περιστασιακή, αλλά διαμορφώνεται εδώ και χρόνια χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ο τομέας της σίτισης, όπως τονίζεται, εξυπηρετεί καθημερινά –και σε δύο βάρδιες– ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πεδίο αναγκών: τη διατροφή των νοσηλευόμενων ασθενών, των εφημερευόντων ιατρών, καθώς και του παιδικού σταθμού, των ξενώνων και των ψυχιατρικών δομών. Παράλληλα, το Τμήμα Διατροφής στηρίζει το τακτικό ιατρείο διατροφής και το εξωτερικό ιατρείο παιδικής παχυσαρκίας, σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική, ενώ οι διαιτολόγοι παρεμβαίνουν κατόπιν αιτημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας για τη διατροφική υποστήριξη ασθενών. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, για έναν κρίσιμο πυλώνα της νοσοκομειακής φροντίδας, άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία και την ανάρρωση των ασθενών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιλογές που ακολουθήθηκαν διαχρονικά σε επίπεδο πολιτικής. Όπως υπενθυμίζει το σωματείο, από το 2016 το συνδικαλιστικό κίνημα είχε θέσει ως βασικό αίτημα την απομάκρυνση των εργολάβων και τη μετατροπή των εργαζομένων σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη σε μόνιμο προσωπικό. Αντ’ αυτού, από το 2017 και μετά εφαρμόστηκε –όπως χαρακτηρίζεται– η λύση των «ημιμέτρων», με συμβάσεις απευθείας με το νοσοκομείο, χωρίς σταθερότητα και χωρίς πλήρη εργασιακά δικαιώματα, διατηρώντας τους εργαζόμενους σε καθεστώς διαρκούς ανασφάλειας. Η καθημερινή εικόνα στην κουζίνα του νοσοκομείου περιγράφεται ως αποκαρδιωτική. Σε κάθε βάρδια εργάζεται ένας μόνο μάγειρας, με τρεις βοηθούς το πρωί και δύο το απόγευμα – σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, μόλις δύο το πρωί – καθώς και εννέα τραπεζοκόμες για την εξυπηρέτηση ενός νοσοκομείου με εκατοντάδες κλίνες. Οι αριθμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από το σωματείο ως επικίνδυνα ανεπαρκείς. Οι συνέπειες της έλλειψης προσωπικού είναι πολλαπλές: άδειες προηγούμενων ετών παραμένουν ανεκτέλεστες, τα δεδουλευμένα ρεπό συσσωρεύονται, ενώ τα κενά καλύπτονται με διπλοβάρδιες και εξαντλητικές υπερωρίες. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων, για τις οποίες αποδίδουν την ευθύνη στη Διοίκηση και στο Υπουργείο Υγείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της πίεσης που ασκείται στο προσωπικό αποτελούν, όπως αναφέρεται, περιπτώσεις όπου μία τραπεζοκόμα καλείται να διανείμει φαγητό σε έως και τέσσερις κλινικές, με άμεσες επιπτώσεις στον χρόνο και στην ποιότητα της σίτισης, αλλά και η γενικευμένη ετεροαπασχόληση εργαζομένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία τους. Με σαφή τόνο, το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ανεχτεί περαιτέρω αυτή την κατάσταση και θέτει συγκεκριμένα αιτήματα: ανασύσταση των κατηργημένων οργανικών θέσεων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα και άμεσο τερματισμό της εντατικοποίησης της εργασίας. «Η σίτιση των ασθενών δεν είναι κόστος», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας και δωρεάν υγείας», με τους εργαζόμενους να ζητούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.