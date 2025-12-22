Προεόρτια των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης

Το πρωί της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, 21ης Δεκεμβρίου 2025, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, όπου τελέσθηκε και το 40ήμερο Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Αθανασίου Μαρκαντώνη.

Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε καταλλήλως προς το εκκλησίασμα για τη Μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων και αναφέρθηκε με τιμή στο πρόσωπο του μακαριστού Αθανασίου Μαρκαντώνη, αγαπητού Ρεθυμνιώτη, με πλούσια και σημαντική δράση και μαρτυρία στον τόπο μας.