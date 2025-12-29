Έρχεται αύριο το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο

Προετοιμασίες για το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο που διεξάγεται αύριο

Η αντίστροφη μέτρηση για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη διοργάνωση-θεσμό έχει ξεκινήσει, καθώς το Zanta Run στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025. Η παλιά πόλη αναμένεται να γεμίσει με μουσική και εορταστική διάθεση, υποδεχόμενη πλήθος συμμετεχόντων με στολές.

Το πρόγραμμα της αυριανής εκδήλωσης

Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα γίνει στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, με την επίσημη εκκίνηση να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00. Οι πολίτες καλούνται να δώσουν το «παρών» φορώντας σκούφους ή πλήρεις στολές Αγίου Βασίλη, δίνοντας χρώμα και ρυθμό στους δρόμους του Ρεθύμνου.

Διάθεση στολών και προετοιμασία

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς στολών στο σημείο της εκδήλωσης. Η τιμή διάθεσης για κάθε στολή έχει οριστεί στα 10 ευρώ και θα προσφέρεται πριν από την έναρξη της δράσης.

Μουσική αυλαία με τους Fancy Panda

Η εορταστική διαδρομή για το αυριανό Zanta Run στο Ρέθυμνο θα καταλήξει σε μια μεγάλη γιορτή. Η βραδιά προβλέπεται να ολοκληρωθεί με ζωντανή μουσική, προσφέροντας διασκέδαση σε συμμετέχοντες και επισκέπτες.