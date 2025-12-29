ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Έρχεται αύριο το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Προετοιμασίες για το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο που διεξάγεται αύριο

Η αντίστροφη μέτρηση για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη διοργάνωση-θεσμό έχει ξεκινήσει, καθώς το Zanta Run στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025. Η παλιά πόλη αναμένεται να γεμίσει με μουσική και εορταστική διάθεση, υποδεχόμενη πλήθος συμμετεχόντων με στολές.

Το πρόγραμμα της αυριανής εκδήλωσης
Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα γίνει στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, με την επίσημη εκκίνηση να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00. Οι πολίτες καλούνται να δώσουν το «παρών» φορώντας σκούφους ή πλήρεις στολές Αγίου Βασίλη, δίνοντας χρώμα και ρυθμό στους δρόμους του Ρεθύμνου.

Διάθεση στολών και προετοιμασία
Για τους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς στολών στο σημείο της εκδήλωσης. Η τιμή διάθεσης για κάθε στολή έχει οριστεί στα 10 ευρώ και θα προσφέρεται πριν από την έναρξη της δράσης.

Μουσική αυλαία με τους Fancy Panda
Η εορταστική διαδρομή για το αυριανό Zanta Run στο Ρέθυμνο θα καταλήξει σε μια μεγάλη γιορτή. Η βραδιά προβλέπεται να ολοκληρωθεί με ζωντανή μουσική, προσφέροντας διασκέδαση σε συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό...

0
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό...

i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα...

0
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...

Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό...

0
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό...

i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα...

0
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Παραμένει για τέταρτη θητεία στο «τιμόνι» της Λυρικής ο Γιώργος Κουμεντάκης
Επόμενο άρθρο
i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τι αλλάζει για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ: Παραβάσεις και πρόστιμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για αξιολόγηση παραβάσεων,...

Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό εξοπλισμό στο ΠΑΓΝΗ!

ΠΚ team ΠΚ team -
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό...

i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...

Ρέθυμνο:Παραμένει για τέταρτη θητεία στο «τιμόνι» της Λυρικής ο Γιώργος Κουμεντάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανανεώνεται για τέταρτη συνεχόμενη τριετία η θητεία του Ρεθεμνιώτη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST