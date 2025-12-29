ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, θέτοντας σε πιλοτική εφαρμογή από αύριο, 30 Ιανουαρίου 2025, το νέο σύστημα δημοτικών ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων i-bike Chania, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιότερο σύστημα συμβατικών ποδηλάτων.

Το i-bike Chania φιλοδοξεί να διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, προσφέροντας μια σύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον και λειτουργική λύση για την πόλη μας, σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των περιφερειακών χώρων στάθμευσης και των ηλεκτρικών λεωφορείων.

Οι σταθμοί έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά κοντά σε δημοτικά πάρκινγκ ή σε κεντρικά σημεία, με στόχο την προσφορά εναλλακτικών μέσων μετακίνησης αντί του αυτοκινήτου και τον συνακόλουθο περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου στο κέντρο των Χανίων.

Συγκεκριμένα, τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα βρίσκονται σε 8 σταθμούς σε κομβικά σημεία της πόλης μας: στην Πλατεία Έλενας Βενιζέλου (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος), στην Πλατεία Δικαστηρίων, στο Πάρκο Μαρκοπούλου,

στο πάρκινγκ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην οδό Δευκαλίωνος, στο Δημοτικό Πάρκινγκ Κύδων στην οδό Περίδου, στο Δημοτικό Πάρκινγκ της Ρεγγίνα στην οδό Νικηφόρου Φωκά, στο Περιφερειακό Πάρκινγκ του Κλαδισού και στην Νέα Χώρα, στο τέρμα της οδού Παπανικολή.

Η μέγιστη διάρκεια κάθε χρήσης είναι έως 3 ώρες ενώ αν ο χρόνος αυτός δεν ξεπεραστεί, η χρήση είναι δωρεάν. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των τριών ωρών, θα επιβάλλεται χρέωση 5€ για κάθε επιπλέον ώρα.

Η χρήση των ποδηλάτων γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω της ειδικής εφαρμογής κινητού «i-bike Chania», η οποία είναι διαθέσιμη στο Google Play Store για συσκευές Android, στο Apple App Store για συσκευές iPhone καθώς και μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα: https://chania.cyclopolis.gr/accounts/signup/

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν: στο τηλέφωνο: 28218 21726 και στο email: ibike@chania.gr

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
