Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό εξοπλισμό στο ΠΑΓΝΗ!

- Tags
- ΠΑΓΝΗ
Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα...
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...
i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα...
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Τι αλλάζει για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ: Παραβάσεις και πρόστιμα
ΠΚ team -
Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για αξιολόγηση παραβάσεων,...
i-bike Chania: Σε πιλοτική εφαρμογή τα νέα ηλεκτρικά κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Χανίων
Ο Δήμος Χανίων προχωρά σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα...
Έρχεται αύριο το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο
Προετοιμασίες για το Ζάντα Run 2025 στο Ρέθυμνο που...
Ρέθυμνο:Παραμένει για τέταρτη θητεία στο «τιμόνι» της Λυρικής ο Γιώργος Κουμεντάκης
Ανανεώνεται για τέταρτη συνεχόμενη τριετία η θητεία του Ρεθεμνιώτη...