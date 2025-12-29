ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

Ηράκλειο: 5 εκατ. ευρώ για νέο βιοϊατρικό εξοπλισμό στο ΠΑΓΝΗ!

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων ιατρικών υπηρεσιών του ΠΑΓΝΗ.

Την υπογραφή της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση του βιοϊατρικού εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει σταθερά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών υγείας του νησιού.

Στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται ενδεικτικά η χρηματοδότηση για την προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού, όπως:

Υβριδικός Αγγειογράφος.

Ψηφιακός Στεφανιογράφος.

Βιοϊατρικός εξοπλισμός (ΒΙΤ) χειρουργείων.

«Μέσα από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, θωρακίζουμε τις κλινικές και τα εργαστήρια του ΠΑΓΝΗ με τεχνολογία αιχμής, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που ανέδειξε η χαρτογράφηση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Πληροφορίες

Δικαιούχος της πρόσκλησης είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη»: http://www.pepkritis.gr/

