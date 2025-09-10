Έρχεται η Κοινωνική Αντιπαροχή: Πού θα βρεθούν τα ακίνητα – Oι δικαιούχοι

Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής.
Διευκρινίσεις και πληροφορίες για τον νέο Νόμο «Κοινωνική Αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» δίνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Σημειώνεται πως, με το νέο νόμο αξιοποιούνται δημόσια ακίνητα που μένουν ανεκμετάλλευτα και, σε συνεργασία με ιδιώτες θα κτιστούν νέα διαμερίσματα.
Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας αξιοποιούνται ανενεργά στρατόπεδα για τη δημιουργία νέων κατοικιών. Το 25% θα καλύψει ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.
Ακόμη, ο νόμος φέρνει και άλλες σημαντικές αλλαγές. Για παράδειγμα:
Αναγνωρίζεται η τριτεκνική ιδιότητα εφ’ όρου ζωής για γονείς και παιδιά με αναπηρία
Δημιουργούνται δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας απαντά σε 11+1 ερωτήσεις για στεγαστικό και άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στο νόμο: