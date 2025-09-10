ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Νέα καταγγελία για φακελάκι σε δημόσιο νοσοκομείο: «Μου ζήτησαν 100 ευρώ για να περάσω στα Επείγοντα»

Ζητήθηκε από τον ασθενή χρηματικό ποσό για να μπει πιο μπροστά στη σειρά στο ΚΑΤ.

Νέα καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (10/09) για ακόμη μια περίπτωση σε δημόσιο νοσοκομείο που ζητήθηκε «φακελάκι» από ασθενή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αποκάλυψη του Open, ζητήθηκε από τον ασθενή χρηματικό ποσό για να μπει πιο μπροστά στη σειρά στο ΚΑΤ.

Ο καταγγέλλων, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» αναφέρει ότι είχε βρεθεί στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα που είχε και υπήρχε σειρά 50 ατόμων που περίμεναν στα Επείγοντα.

Ο ασθενής που είχε στραμπουλήξει το πόδι του ισχυρίστηκε : «Πήρα αριθμό. Ήταν στην πόρτα ο σεκιούριτι και με άφησε να περάσω μέσα για να δω τον γιατρό γιατί και ο ίδιος αισθάνθηκε πως οι πόνοι ήταν πολύ έντονοι».

Στη συνέχεια αναφέρει: « Στην είσοδο, για να με αφήσει να περάσω, μου ζήτησε ο βοηθός του γιατρού να πιούμε έναν καφέ. Οπότε εν συνεχεία μου ζήτησε 100 ευρώ έτσι ώστε να με αφήσει και μένα να περάσω»,.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ασθενής, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

