ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως για οικογένειες σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές

Πώς γίνονται οι αιτήσεις.
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXIS, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 30 Οκτωβρίου 2025.
Ύψος ενίσχυσης και εισοδηματικά κριτήρια
Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε:
600 ευρώ ετησίως για οικογενειακά εισοδήματα έως 3.000 ευρώ,
300 ευρώ ετησίως για εισοδήματα από 3.000 έως 4.700 ευρώ.
Διαδικασία και αυτόματοι έλεγχοι
Μετά την υποβολή της αίτησης πραγματοποιούνται αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων με την ΑΑΔΕ. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης μέσω email ή sms. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση.
Τι ισχύει για αιτήσεις του 2024
Όσοι απορρίφθηκαν το 2024 πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το 2025, ώστε να εξεταστεί εκ νέου η επιλεξιμότητά τους.
Όσοι εγκρίθηκαν το 2024 θα λάβουν ειδοποίηση για να επικαιροποιήσουν την εκκρεμή αίτηση του 2025 με τα απαραίτητα στοιχεία.
Οι πολίτες που επιθυμούν βοήθεια μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν τη διαδικασία μέχρι και την οριστική κατάθεση.
