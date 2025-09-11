Πρώτο κουδούνι στα σχολεία με κενά και ελλείψεις

Στα σχολεία επιστρέφουν σήμερα οι μαθητές για την έναρξη της σχολικής χρόνιας. Με λιγότερα σχολεία λόγω μείωσης των μαθητών και κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό το πρώτο κουδούνι

Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα, Πέμπτη, η νέα σχολική χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά για μία ακόμη φορά με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως παραδέχθηκε χθες, υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα βρεθεί στην Ξάνθη, όπου θα παραστεί στον αγιασμό των σχολείων.

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός θα επισκεφθεί πέντε σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δυο εκ των οποίων Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Χθες, μιλώντας στο MEGA, υπουργός Παιδείας μίλησε μεταξύ άλλων για τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία.

«Θα είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά. Είναι σύνθετη άσκηση. Αν και έγιναν 10.000 διορισμοί, μπήκαν 5.600 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, 3.196 εκπαιδευτικοί στη ειδική αγωγή, καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα σχολεία τα ειδικά.

Είναι και 993 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικές ομάδες στα κέντρα αξιολογήσεων. Οι αναπληρωτές που έλαβαν το SMS είναι 24.500 αλλά και ακόμα υπάρχουν ανάγκες. Από το 2019 και μετά έχουν γίνει 48.500 διορισμοί. Από το 2019 διορίστηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί άνω των 48.000 συναδέλφων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ακόμη, το 2025, μαθητές που θα βρεθούν την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ αντί σε ένα σύγχρονο σχολείο.

Νηπιαγωγείο σε πιλοτή πολυκατοικίας, νηπιαγωγείο χωρίς αυλή, εγκαταστάσεις ανεπαρκώς συντηρημένες, χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, σχολεία βανδαλισμένα μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Για τους 300 μαθητές του 6ου και 12ου δημοτικού σχολείου Αχαρνών το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά σε κοντέινερ. Μάλιστα χθες, οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν το σχολείο βανδαλισμένο.

Το 3ο νηπιαγωγείο Αχαρνών στεγάζεται σε ένα πρώην κατάστημα. Το σχολείο δεν διαθέτει αύλειο χώρο και έτσι οι μαθητές κατά την έξοδό τους είναι αναγκασμένοι να βγαίνουν κατευθείαν στο δρόμο.

Σε κοντέινερ φιλοξενούνται από πέρυσι και οι 200 μαθητές του 5ου και 6ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου καθώς το σχολείο τους κρίθηκε στατικά ανεπαρκές. Στον ίδιο χώρο σε κοντέινερ από το 2013 το 2ο και το 10ο νηπιαγωγείο Ζωγράφου.

Τι φέρνει η νέα σχολική χρονιά

Εκτός από τα γνωστά προβλήματα τα οποία θα λυθούν, εάν λυθούν, σε… βάθος χρόνου, τη νέα σχολική σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας θα εφαρμοστεί το νέο σχέδιο για τη διδακτέα ύλη όλων των τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου.

Η ύλη θα διαχωριστεί με βάση δύο κατηγορίες στόχων: τους βασικούς – υποχρεωτικούς (διασφαλίζουν τη θεμελιώδη γνώση και τις αναγκαίες δεξιότητες για όλους τους μαθητές) και τους πρόσθετους – προαιρετικούς (δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέγει τι επιπλέον θα διδάξει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του).

Αναστολή λειτουργίας σχολείων λόγω μείωσης των μαθητών

Την ίδια στιγμή, τη φετινή χρονιά αρκετά σχολεία, περίπου το 5% της χώρας δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας της μεγάλης μείωσης μαθητών.

Οι Financial Times φιλοξένησαν πριν λίγες ημέρες ρεπορτάζ για την αναστολή λειτουργίας πάνω από 760 σχολείων στην Ελλάδα για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, σημειώνοντας ότι υπάρχει μεγάλη μείωση των μαθητών.

Τα κλεισίματα — τα οποία αφορούν πάνω από το 5% των σχολείων της χώρας — δεν περιορίζονται σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά επηρεάζουν και τμήματα της Αττικής, με τις αρχές να προειδοποιούν για «δημογραφική κατάρρευση».

«Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.