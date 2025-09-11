ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Οκτώβριος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης
Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Οκτώβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 76% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 27%, 31% και 18% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 18% και 6% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.92°C.

Εικόνα 1. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην ΒΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C.

Εικόνα 2. Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου 2025 από τη μέση τιμή του 1993-2016, σύμφωνα με την μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για την μέση θερμοκρασία Αυγούστου 2025
Όσον αφορά τον περασμένο Αύγουστο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην ΝΑ Ευρώπη ήταν +0.42°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2025 ήταν +1.34°C. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 3), το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 35% και ήταν το 2ο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Εικόνα 3. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Αυγούστου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Ιουλίου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος, ενώ η μέση θερμοκρασία που τελικά παρατηρήθηκε τον Αύγουστο υποδεικνύεται με μωβ χρώμα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πρώτο κουδούνι στα σχολεία με κενά και...

0
Στα σχολεία επιστρέφουν σήμερα οι μαθητές για την έναρξη...

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως για οικογένειες...

0
Πώς γίνονται οι αιτήσεις. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,...

Πρώτο κουδούνι στα σχολεία με κενά και...

0
Στα σχολεία επιστρέφουν σήμερα οι μαθητές για την έναρξη...

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως για οικογένειες...

0
Πώς γίνονται οι αιτήσεις. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πρώτο κουδούνι στα σχολεία με κενά και ελλείψεις
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πρώτο κουδούνι στον Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι ευχές Καλοκαιρινού για καλή σχολική χρονιά, οι αναφορές...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Στους Αγιασμούς των σχολικών μονάδων η Δημοτική Αρχή με ευχές για μία καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με τον καθιερωμένο Αγιασμό, ξεκίνησε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου,...

Σε σχολεία των Χανίων για τον καθιερωμένο αγιασμό ο Αλ. Μαρκογιαννάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλή σχολική χρονιά είχε την ευκαιρία να ευχηθεί από...

Το μήνυμα της Ελένης Βατσινά για τη νέα σχολική χρονιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά στέλνει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST