Peloponnisos FM 103,9 -Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε. Συντονιστείτε!

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του νέου προγράμματος του Peloponnisos FM 103,9 έχει ήδη ξεκινήσει. Επτά δημοσιογράφοι, εννέα εκπομπές και η μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και του pelop.gr βρίσκονται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στις επάλξεις της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Συγκεκριμένα, το κορυφαίο ειδησεογραφικό ραδιόφωνο της Πάτρας ξεκινάει και πάλι τις ζωντανές καθημερινές εκπομπές από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, με ανανεωμένο πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις.

Την αρχή θα κάνει καθημερινά στις 08.00 ο συντονιστής του σταθμού Κώστας Λαμπρόπουλος, με το πρωινό πολυμαγκαζίνο «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!», ενώ θα ακολουθεί στις 09.00 ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος με τη νέα του εκπομπή «Ζωντανή ενημέρωση».

Στις 10.00 στα ραδιόφωνά μας θα εισβάλει το δίδυμο Σωτήρης Παπανδρέου και Μαρίνα Ριζογιάννη με την εκπομπή «Όλα λέγονται», ενώ στις 11.00 τη σκυτάλη παραλαμβάνει η «Απόρρητη γραμμή» του Γιώργου Αναστασόπουλου.

Στις 12.00 θα απολαμβάνετε τη νέα εκπομπή του Χρήστου Βεργανελάκη με τίτλο «Ελα Χριστέ και Παναγιά», ενώ το τοπικό πρόγραμμα θα κλείνει με την αθλητική εκπομπή του Προκόπη Κόγκου με τίτλο «Εντός-Εκτός έδρας» (13.00-14.00). Τέλος, οι Μαρία Σιορώκου και Βασίλης Καψαμπέλης θα γεμίζουν τα Σάββατά μας με την εκπομπή «Υγείας Θέματα» και με σημαντικούς καλεσμένους, ενώ από φέτος στην πρωινή μας ζώνη, ο Peloponnisos FM 103,9 θα σας προσφέρει σύντομο ωριαίο δελτίο ειδήσεων με την Ελενα Βασιλακοπούλου.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ…

Θα υπάρξει και συνέχεια, οπότε μείνετε συντονισμένοι…

