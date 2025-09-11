Πλεύρης: “Θα δημιουργηθεί κλειστή δομή στην Κρήτη”

“Δεν πρόκειται να αφήσουμε ποτέ χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται και να παρακολουθούμε”, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
Το μήνυμα ότι «δεν πρόκειται αν αφήσουμε ποτέ χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται και να παρακολουθούμε» έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα δημιουργηθεί κλειστή δομή στην Κρήτη.
Όπως σημείωσε στον ΣΚΑΪ, «το μέτρο της αναστολής ασύλου δεν είναι καθόλου ακραίο, αλλά είναι έκτακτο. Αλλά και ακραίο να είναι το μέτρο, όταν ένας υπουργός ή ένας πρωθυπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα ανά ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του».
Κατά τον κ. Πλεύρη, την εβδομάδα πριν ψηφιστεί η τροπολογία του Ιουλίου περί αναστολής ασύλου που ισχύει για 1 μήνα ακόμα, υπήρχαν 2.642 αφίξεις μεταναστών. «Όλος ο Ιούλιος έκλεισε με 3.650 αφίξεις περίπου, ο Αύγουστος είχε 689 – 80% μείωση δηλαδή – και το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε 75 αφίξεις, νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο. Μιλάμε για ένα πλήρη εξορθολογισμό, όπως αντιλαμβανόμαστε» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης.
Όσον αφορά, δε, τις μεταναστευτικές ροές του Ανατολικού Αιγαίου, ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η μείωση είναι στο 42% παρά το ότι η διαχείριση είναι αρκετά πιο δύσκολη: «Τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Δεν δέχονται βέβαια να επιστρέφουμε κόσμο, αλλά τουλάχιστον συνεργάζονται όταν τους ειδοποιούμε να σταματούν τις βάρκες».
Ερωτηθείς για την Κρήτη, ο υπουργός Μετανάστευσης εξήγησε ότι «χρησιμοποιούμε προσωρινά για δομές κάποιους χώρους και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά» για να προσθέσει πως «είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κλειστή δομή στο νησί, όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να έχεις μια διαχείριση της κατάστασης με τις προσωρινές δομές».
Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ λέγοντας: «Βλέπετε ότι στοχοποιείται το πρότυπο ενός τυπικού Αμερικανού συντηρητικού δεξιού Χριστιανού που πίστευε ότι τα φύλα είναι δυο και εξέφραζε τις απόψεις του. Ένα πλαίσιο ατζέντας δικαιωματισμού στοχοποιεί αυτό το πρότυπο, εγώ όμως θέλω να σχολιάσω το εξής: τι θα γινόταν αν σήμερα στην Αμερική είχε δολοφονηθεί λόγου χάρη ένας που θα ήταν Μουσουλμάνος ή μετανάστης; Ξέρετε τι θα γινόταν σήμερα; Θα καιγόταν όλη η Αμερική και πρέπει να δίνουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι η τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα. Χάθηκε ένας πατέρας ιδεολόγος επειδή εξέφραζε τις ιδέες του».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ