Μαφία Χανίων: τι θα πει τελικά ο αρχιμανδρίτης που φέρεται να εκβιάστηκε με «ευαίσθητο» βίντεο;

Η απολογία του θα γίνει την Δευτέρα και πολλοί έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο περιεχόμενο της.
Την Δευτέρα, όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive.gr, αναμένεται να δώσει τελικά εξηγήσεις στον αρμόδιο ανακριτή Χανίων ο αρχιμανδρίτης που κατηγορείται ότι «παρέδωσε» στα χέρια των δύο προφυλακισμένων πλέον αδερφών-ξενοδόχων, στην περιοχή του Σταυρού, τις πολυπόθητες βεβαιώσεις-αποποίησης της έκτασης-φιλέτο των 175 στρεμμάτων που ανήκε στην Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. Ο αρχιμανδρίτης, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας, έχει κληθεί σε απολογία αύριο, Παρασκευή, ωστόσο η υπεράσπιση θα ζητήσει προθεσμία για την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας.
Η κακουργηματική κατηγορία για την οποία καλείται σε αυτή τη φάση να δώσει εξηγήσεις αφορά την γνωστή ιστορία της ακίνητης περιουσίας στην περιοχή του Σταυρού, έκταση που εκχωρήθηκε στα δύο αδέρφια με έγγραφες βεβαιώσεις που φέρονται να απέσπασαν από τον κληρικό με αθέμιτους και «ανίερους» τρόπους, ακόμα και με οπτικοακουστικό υλικό, με άκρως «ευαίσθητο» περιεχόμενο, η δημοσιοποίηση του οποίου θα ήταν «βόμβα» για τη δημόσια εικόνα του αρχιμανδρίτη, την ανέλιξη του στα ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα και συνολικά θα επέφερε πλήγμα στην εικόνα της Εκκλησίας της Κρήτης αλλά του Οικουμενικού Πατριαρχείου αφού, εκτός από ηγούμενος της Μονής, κατέχει και το αξίωμα του Επισκόπου.
Το κατηγορητήριο, σε αυτή τη φάση, δεν αφορά άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές τουλάχιστον αποτυπώνονται στις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων αδερφών, οι οποίοι μιλούν για το πρόσωπο του εντελώς χυδαία και απαξιωτικά, ενώ περιγράφουν έναν κληρικό «απαιτητικό και επικίνδυνο που ζητούσε επιτακτικά τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων». Μέσα από τις επισυνδέσεις διαφαίνεται ότι ο εκβιαζόμενος με «ροζ» βίντεο κληρικός είχε «συμμαχήσει» με τους φερόμενους εκβιαστές τους και είχε περάσει εντελώς στην …αντίπερα όχθη.
Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr στη δεύτερη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων γίνεται αναφορά σε «ένα στικάκι που άφησε κάποιος σε παγκάκι στο Νοσοκομείο Χανίων και το οποίο περιείχε ηχητικές συνομιλίες των δύο αδερφών με τον κληρικό. «Εκεί είναι όλες οι βρωμιές των αδερφών» ανέφερε ο ανώνυμος πληροφοριοδότης, κατά την ΕΛ.ΑΣ.
Ο κληρικός έχει παραδεχθεί δημόσια ότι τα δύο αδέρφια είχαν κάνει μαρτυρική τη ζωή του, έχει αρνηθεί όμως την παρουσία του σε οποιοδήποτε «ροζ» βίντεο και ισχυρίζεται ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σε συνομιλία του επίσης με δημοσιογράφους, πριν ακόμα γίνει γνωστό ότι και το δικό του όνομα περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους, έκανε λόγο για «προσωπική δικαίωση» σχετικά με το θέμα των 175 στρεμμάτων. Σε κάθε περίπτωση η απολογία του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και όσα δεν έχουν γίνει γνωστά ή ευρέως γνωστά. Τι συνέβη τελικά με το ακίνητο-φιλέτο και υπό ποιο καθεστώς δόθηκαν στα δύο αδέρφια τα επίμαχα έγγραφα; Υπήρξε πράγματι θύμα εκβιασμών και απειλών; Τι ισχύει με το περιβόητο «ροζ» βίντεο, στο οποίο αναφέρονται αστυνομικές και δικαστικές Αρχές; Είναι μία απολογία που αναμένουν με ενδιαφέρον και τα δύο προφυλακισμένα αδέρφια, όπως άλλωστε δήλωσε ο εκ των συνηγόρων της υπεράσπισης τους, Απόστολος Λύτρας, την Τρίτη, μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τους. Αμφότεροι αρνούνται τα περί εκβιασμών.
