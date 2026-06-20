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Έρχεται “σαφάρι” της ΑΑΔΕ: Περαίωση “εξπρές” σε ανέλεγκτες υποθέσεις πριν την παραγραφή – Οι 6 κατηγορίες που μπαίνουν στο στόχαστρο έως 31 Δεκεμβρίου

Από: ΠΚ team

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Η ΑΑΔΕ βάζει μπροστά σχέδιο «εξπρές» για την περαίωση χιλιάδων ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλος του έτους, με στόχο να αποτραπεί η απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Σχέδιο για εξπρές περαίωση χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλος του έτους θέτει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ, προκειμένου να μηδενιστούν οι πιθανότητες απώλειας εσόδων για τα κρατικά ταμεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάρος της κινητοποίησης θα πέσει κυρίως σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων, με τις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν λάβει εντολή να δώσουν προτεραιότητα σε φακέλους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις για αδήλωτα εισοδήματα ή για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Κομβικό ρόλο στους ελέγχους θα έχει το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών, μέσω του οποίου θα γίνονται διασταυρώσεις τραπεζικών κινήσεων με τα δηλωμένα εισοδήματα.

ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις «τρέχουν» προς παραγραφή

Ειδικότερα στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών θα βρεθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Υποθέσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, για τις οποίες ισχύει τριετής παραγραφή. Για το φορολογικό έτος 2022, η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του έτους 2020, για τις οποίες εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της πενταετούς παραγραφής. Η προθεσμία υπολογίζεται από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η σχετική δήλωση. Έτσι, για δηλώσεις που αφορούν το 2020 και υποβλήθηκαν κανονικά, το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για καταλογισμό φόρων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι τραπεζικές κινήσεις του 2020, ενώ οι κινήσεις του 2019 και παλαιότερων ετών θεωρούνται, κατά κανόνα, ήδη παραγεγραμμένες.

Υποθέσεις του 2018 για τις οποίες οι δηλώσεις εισοδήματος υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα μέσα στο 2024, γεγονός που μεταθέτει χρονικά την παραγραφή στο τέλος του 2026.

Υποθέσεις εισοδήματος του 2015 για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά ή νέα στοιχεία, όπως πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, που συνδέονται με φοροδιαφυγή. Για να κινηθεί η δεκαετής παραγραφή, θα πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και τα σχετικά ποσά φόρου να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια. Οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες δεν θεωρούνται από μόνες τους συμπληρωματικά στοιχεία, ενώ κινήσεις σε τράπεζες του εξωτερικού μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ληφθούν υπόψη.

Υποθέσεις ΦΠΑ του 2015 για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάγονται σε δεκαετή παραγραφή που λήγει στο τέλος του 2026.

Υποθέσεις παλαιότερων χρήσεων, όπως του φορολογικού έτους 2010, όταν δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δυνατότητα της Εφορίας να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα μπορεί να φτάσει έως και τα 15 έτη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το ανώτατο αυτό όριο.

ΠΗΓΗ: http://parapolitika.gr

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