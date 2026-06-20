Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Περισσότεροι δικαιούχοι, αυξημένα εισοδηματικά όρια και στήριξη σε ΑμεΑ

Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» παρουσιάζει το υπουργείο Τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση περισσότερων πολιτών και τη διεύρυνση της πρόσβασης στις διακοπές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο τουρισμός αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα που πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους, με το νέο πρόγραμμα να αποτελεί αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου.

Η νέα δράση στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των πολυτέκνων, των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα αρχίσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Δεν θα υπάρξει ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης. Στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, στους οποίους θα κατευθυνθεί το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη στρατηγική του υπουργείου για την ενίσχυση της Ορεινής Ελλάδας και τη στήριξη προορισμών που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τουριστικής προβολής.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Για άγαμους χωρίς τέκνα, το όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς τέκνα από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ. Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται και φτάνουν έως τις 58.000 ευρώ.

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με αναπηρία ποσοστού 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία, ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.

Επιπλέον, προβλέπεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, με πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Η επιδότηση θα συνεχίσει να χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με αξιοποίηση των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Παράλληλα, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ΚΕΠ, ενώ θα λειτουργεί και μηχανισμός υποστήριξης help desk.

Τα ποσά της ενίσχυσης θα κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία του δικαιούχου, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.