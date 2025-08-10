ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων ΄΄ΚΡΗΤΗ 1΄΄: Κατασχέθηκαν πάνω από 50 γραμμάρια κοκαΐνης και 156 γραμμάρια κάνναβης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν χθες (09.08.2025) το πρωί τέσσερις (3 ημεδαποί και αλλοδαπός) έγκλειστοι στο Καταστήματος Κράτησης Χανίων.

Eειδικότερα χθες (09.08.2025) το πρωί πραγματοποιήθηκε έκτακτη έρευνα σε είκοσι -20- κελιά στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων με την συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικής φρουράς υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης.

Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε κρυπτή ενός κελιού και κατασχέθηκαν:

• Εκατό δέκα -110- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 53 γραμμάρια κοκαΐνης

• Τετρακόσιες σαράντα εννέα -449- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 156 γραμμάρια κάνναβης

Σε βάρος των κρατουμένων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

