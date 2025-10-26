Η Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων – Junior και U23 2025 στο Δυρράχιο

Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) ανακοινώνει την Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων και U23 (European Junior Championships), που θα πραγματοποιηθεί στο Δυρράχιο της Αλβανίας από 28 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2025.

Αρχηγός της ελληνικής αποστολής θα είναι ο Ολυμπιονίκης και Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων, Πύρρος Δήμας, ενώ την τεχνική καθοδήγηση θα έχει ο Εθνικός Προπονητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Η αποστολή απαρτίζεται από νεαρούς αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ευρωπαϊκής άρσης βαρών, με στόχο νέες επιτυχίες και διακρίσεις που θα συνεχίσουν τη μακρά παράδοση του ελληνικού αθλήματος.

️‍ Αγωνιστικό Πρόγραμμα Ελληνικής Αποστολής

53 κιλά Νεανίδων – Μαρία Στρατουδάκη → 28/10/2025, ώρα 15:00

U23, 53 κιλά – Στεφανία Μαρία Ασημοπούλου → 28/10/2025, ώρα 19:00

71 κιλά Εφήβων – Παναγιώτης Σπύρου, Ανδρέας Σηφογιαννάκης → 29/10/2025, ώρα 11:00

81 κιλά Εφήβων – Κωνσταντίνος Λαμπρίδης → 29/10/2025, ώρα 13:00

63 κιλά Νεανίδων – Παρασκευή Καραθανάση → 31/10/2025, ώρα 15:00

+130 κιλά Εφήβων – Γκεόργκις Κιρβάλιτζε → 3/11/2025, ώρα 19:00

Η Πρόεδρος της Ε.Ο.Α.Β., κ. Θεανώ Ζαγκλιβέρη, δήλωσε:

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας, που με σκληρή δουλειά και αφοσίωση έχουν στόχο να υψώσουν για ακόμη μία φορά την Ελληνική Σημαία στο Ευρωπαϊκό Βάθρο.

Η συμμετοχή της Εθνικής μας Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων και U23 στο Δυρράχιο αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για την ελληνική άρση βαρών.Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριές μας, καρπός μιας νέας γενιάς με πάθος, εργατικότητα και αξίες, θα εκπροσωπήσουν επάξια την Ελλάδα σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Ομοσπονδία βρίσκεται στο πλευρό τους, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε τους προσπάθεια, με στόχο όχι μόνο τις διακρίσεις αλλά και την καλλιέργεια του αθλητικού ήθους και της πίστης στο όραμα της αναγέννησης του αθλήματος.Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Είμαστε περήφανοι για εσάς!